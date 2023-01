Apple giới thiệu thiết bị mới đầu tiên trong năm 2023

MacBook Pro và Mac mini là 2 thiết bị được Apple nâng cấp ngay đầu năm với chip xử lý M2 và công nghệ Wi-Fi mới.

MacBook Pro 14 và 16 inch được nâng cấp với chip xử lý M2 Pro/M2 Max. Ảnh: Apple.

Tối 17/1, Apple âm thầm tung video ra mắt loạt thiết bị mới gồm MacBook Pro 14/16 inch với chip xử lý M2 Pro và M2 Max, cùng Mac mini dùng chip M2 và M2 Pro. Tất cả được nâng cấp mạnh về hiệu năng so với thế hệ trước.

Đây là những thiết bị đầu tiên của Apple được giới thiệu trong năm 2023. Người dùng tại một số quốc gia có thể đặt trước sản phẩm trên website của Táo khuyết, dự kiến nhận hàng từ ngày 24/1.

MacBook Pro với chip M2 Pro và M2 Max

Apple cho biết lượng bóng bán dẫn của M2 Pro nhiều gấp đôi so với M2 và 20% so với M1 Pro. Băng thông bộ nhớ của M2 Pro là 200 GB/s, gấp đôi so với M2 tiêu chuẩn.

Người dùng có thể cảm nhận rõ hiệu năng của M2 Pro khi dùng các app đòi hỏi xử lý nặng. Theo Apple, MacBook Pro M2 Pro có thể xử lý ảnh trong Photoshop nhanh hơn 40% so với M1 Pro, và 80% so với MacBook Pro dùng CPU Intel Core i9.

Trong khi đó, thời gian biên dịch (compile) với Xcode trên MacBook Pro M2 Pro nhanh hơn 2,5 lần các phiên bản dùng CPU Core i9, và gần 25% so với thế hệ tiền nhiệm.

Cùng sở hữu 12 nhân xử lý như M2 Pro, song tùy chọn M2 Max có khả năng xử lý đồ họa tốt hơn. Theo Apple, tốc độ xử lý đồ họa của M2 Max nhanh hơn 30% so với M1 Max, mang đến hiệu năng vượt trội khi làm việc với các dự án nặng. Một số ứng dụng cho thời gian render nhanh gấp nhiều lần so với các mẫu MacBook dùng CPU Core i9.

Những chi tiết đáng chú ý trên MacBook Pro 2023. Ảnh: Apple.

Bên cạnh chip xử lý, MacBook Pro 2023 trang bị chuẩn Wi-Fi 6E với băng tần 6 GHz, cổng HDMI 2.1 cho khả năng kết nối màn hình 8K@60 Hz hoặc 4K@240 Hz. Táo khuyết khẳng định thời lượng pin trên thiết bị có thể đạt 22 tiếng, lâu nhất trong các mẫu Mac từng được ra mắt.

Dù không tổ chức livestream, Apple vẫn đăng tải video giới thiệu sản phẩm dài 19 phút, gồm màn chia sẻ của một số kỹ sư về những nâng cấp trên MacBook Pro 2023.

MacBook Pro 14 inch với chip xử lý M2 Pro có giá khởi điểm 2.000 USD , trong khi phiên bản 16 inch có giá từ 2.500 USD . Máy vẫn có 2 tùy chọn màu sắc gồm xám và bạc.

Các model M2 Pro có thể nâng cấp lên tối đa 19 nhân GPU và RAM 32 GB. Trong khi đó, M2 Max hỗ trợ tối đa 38 nhân GPU và RAM 96 GB. Tùy chọn dung lượng SSD từ 512 GB đến 8 TB.

Mac mini cũng có M2 Pro

Mac mini là thiết bị tiếp theo của Apple sở hữu chip xử lý mới. Phiên bản tiêu chuẩn có giá 600 USD với chip M2, RAM 8 GB và SSD 256 GB.

Về cổng kết nối, Mac mini M2 trang bị cổng HDMI, Gigabit Ethernet, cổng tai nghe 3,5 mm, 2 cổng USB-A và 2 cổng USB-C chuẩn Thunderbolt 4.

Với giá 1.300 USD , tùy chọn Mac mini M2 Pro có 16 GB RAM, SSD 512 GB, bổ sung 2 cổng Thunderbolt 4. Sức mạnh của M2 Pro trên Mac mini không thay đổi so với MacBook Pro.

Mac mini với chip xử lý M2. Ảnh: Apple.

Kết nối không dây trên Mac mini 2023 được nâng cấp với Bluetooth 5.3 và Wi-Fi 6E, tiêu chuẩn mạng không dây nhanh nhất hiện nay.

Theo The Verge, đây là lần đầu tiên Apple mang chip M Pro lên dòng Mac mini. Trên thế hệ trước, thiết bị chỉ có một phiên bản với chip M1. Dù vậy, phiên bản M2 Max vẫn chỉ dành cho MacBook Pro.

Sau khi ra mắt Mac mini M2, Apple cũng ngừng bán Mac mini với CPU Intel. Mẫu máy tính duy nhất với CPU Intel còn được Apple bán là Mac Pro. Tuy nhiên, sản phẩm này sẽ sớm được nâng cấp với chip M-series trong năm nay.

Các máy tính mới của Apple sẽ nhận đặt hàng từ 17/1, và đến tay khách hàng từ ngày 24/1 tại các thị trường đầu tiên.