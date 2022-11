Apple muốn làm phim về người gây ra thảm họa FTX

Apple được cho gần đạt thỏa thuận với tác giả Michael Lewis để làm phim về Sam Bankman-Fried, ông chủ sàn tiền mã hóa FTX.

Sam Bankman-Fried trong một sự kiện tại New York hồi tháng 8. Ảnh: Bloomberg.

Nguồn tin của Deadline cho biết Apple sắp đạt thỏa thuận với tác giả Michael Lewis để mua bản quyền cuốn sách viết về Sam Bankman-Fried và sàn tiền mã hóa FTX. Giá trị thương vụ dự kiến khoảng vài triệu USD.

Nếu giành được bản quyền, Apple sẽ chuyển thể cuốn sách thành phim. Không chỉ Táo khuyết, những cái tên cạnh tranh trong thương vụ gồm Netflix và Amazon, các "ông lớn" trong thị trường dịch vụ xem phim trực tuyến.

Bộ phim dự kiến được đạo diễn bởi Adam McKay, nhưng chưa có nguồn xác nhận. Ông từng chuyển thể The Big Short, cuốn sách về khủng hoảng tài chính 2007 của Lewis thành phim.

Do quá trình đàm phán chưa kết thúc, thông tin phim và sách viết về Bankman-Fried có thể thay đổi. Ngoài The Big Short, Lewis đã nổi tiếng với việc đưa các câu chuyện tài chính, thể thao thành những cuốn sách, được chuyển thể thành phim như Moneyball hay The Blind Side.

Đầu tháng 11, Sam Bankman-Fried, người từng nắm giữ 26 tỷ USD tài sản đã từ chức CEO FTX. Sàn giao dịch này cũng nộp đơn xin phá sản tại Mỹ. Đây là một trong những cú sốc lớn nhất trên thị trường tiền số năm 2022.

Trang The Ankler công bố email từ Matthew Snyder, thành viên của tổ chức quản lý truyền thông cho các nhân vật nổi tiếng CAA. Nội dung tiết lộ tác giả Lewis đã quan tâm đến câu chuyện của Bankman-Fried từ nửa năm trước.

"Tuổi thơ của Bankman-Fried, thành công ban đầu ở Phố Wall và việc tạo ra một đế chế tiền mã hóa đã đưa ông ta vào hàng ngũ những người giàu nhất thế giới trong thời gian kỷ lục. Dường như những điều đó là quá đủ cho một cuốn sách của Michael Lewis", email cho biết.

Nội dung cuốn sách nói về tiểu sử, quá trình xây dựng FTX của Bankman-Fried. Dù Lewis chưa bắt tay viết sách, email từ Snyder cho biết câu chuyện đã quá lớn (sau cú sập FTX) khiến họ đặt nhiều kỳ vọng vào cuốn sách mới.

Tác giả Michael Lewis. Ảnh: The Observer.

Với những khoản vay hàng tỷ USD, số tiền bị Bankman-Fried và bạn gái chiếm đoạt, mối liên hệ giữa FTX với đảng Dân chủ Mỹ, độc giả sẽ biết thêm nhiều điều về "đế chế" tiền số vừa sụp đổ trong cuốn sách.

Sách của Lewis viết về Bankman-Fried là một trong những dự án được thảo luận bởi nhiều tác giả, nền tảng như Amazon Studios, Netflix, Sugar23, nhà văn Wells Tower và David Yates.

Không chỉ Lewis, nhà báo tài chính Andrew Ross Sorkin của New York Times cũng ấp ủ dự án viết về FTX, hợp tác với hãng truyền thông Panoramic. Graham Moore, nhà văn từng đoạt giải Oscar cho bộ phim chuyển thể xuất sắc, The Imitation Game cũng có ý định chuyển tuyến bài của New York Times về FTX thành sách.