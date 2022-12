Apple muốn bỏ bàn phím trên MacBook

Không phải iPhone, màn hình gập có thể là tương lai của MacBook Pro.

Mẫu dựng MacBook sử dụng màn hình gập, không có bàn phím. Ảnh: Astropad.

Theo báo cáo mới nhất của The Elec, Apple đang nghiên cứu phát triển một thiết bị có công nghệ màn hình gập rộng 20 inch. Đây có thể là tương lai của MacBook Pro sau này, TechRadar nhận định.

Cụ thể, báo cáo cho biết thiết bị gập 20 inch của Táo khuyết sẽ sử dụng màn hình OLED 20,25 inch được sản xuất bởi một đối tác cung ứng Hàn Quốc giấu tên. Với màn hình 20,25 inch này, diện tích hiển thị thiết bị sẽ rộng 15,3 inch nếu gập lại. Màn hình này lớn hơn dòng iPad Pro mới nhất nhưng vẫn nhỏ hơn chiếc MacBook Pro 16 inch.

Đến khi mở ra, thiết bị sẽ có màn hình rộng hơn 20 inch, có thiết kế gần giống laptop MacBook nhưng điểm khác biệt là không có bàn phím.

Trên lý thuyết, laptop gập chỉ đơn giản là một màn hình lớn có thể gập lại như Asus Zenbook 17 Fold. Trong đó, phần bàn phím sẽ bị loại bỏ để mở rộng kích thước màn hình. Đổi lại, phần màn hình có thể tùy biến trở thành bàn phím ảo như một chiếc laptop thông thường. Điều này giúp thiết bị trở nên linh hoạt, đa dạng chức năng hơn, TechRadar nhận định.

Nhưng thiết bị này vẫn trong quá trình phát triển và vẫn chưa thể xuất hiện trong thời gian tới. Theo The Elec, Apple dự tính mở bán thiết bị gập này này vào năm 2026, 2027. Nhưng cũng rất có thể tập đoàn công nghệ Mỹ sẽ cân nhắc lại thời điểm ra mắt cho đến khi toàn bộ MacBook và iPad được trang bị màn hình OLED.

Hiện trong dải sản phẩm của Apple, chỉ có iPhone và Apple Watch sử dụng màn hình OLED trên toàn bộ thiết bị, trong khi MacBook, iPad dùng công nghệ LCD.

Do đó, trang tin dự đoán 2025 sẽ là năm Apple công bố dòng MacBook Pro sử dụng màn hình OLED. The Elec cũng cho rằng Táo khuyết đang tìm cách thay thế dòng iPad mini bằng một thiết bị gập rộng 10 inch, đồng thời phủ nhận tin đồn về iPhone gập. Đến năm 2024, Táo khuyết sẽ ra mắt iPad 11 inch và 12,9 inch với màn hình OLED, The Elec cho biết.

Thông tin này của The Elec hoàn toàn trùng khớp với những đồn đoán trước đó về MacBook gập hay iPad gập. Trước đó, nhiều tin đồn xoay quanh sản phẩm màn hình gập đầu tiên của Apple đã liên tục nổ ra. Tháng 11, Samsung, đối thủ, đồng thời là đối tác linh kiện lớn của Apple, đã tuyên bố máy tính bảng màn hình gập của tập đoàn công nghệ Mỹ sẽ chính thức xuất hiện vào năm 2024.

Cụ thể, trong cuộc họp với các nhà cung ứng linh kiện vào cuối tháng 10, đại diện của Mobile Experience, mảng di động của Samsung, đã nói rằng rất có thể Apple sẽ ra mắt thiết bị có màn hình gập đầu tiên của mình trong 2 năm tới. Điều đáng chú ý là sản phẩm gập này sẽ không phải là iPhone.

Thay vào đó, Samsung cho rằng Táo khuyết sẽ tham gia vào thị trường màn hình gập với một chiếc máy tính bảng hoặc laptop gập.

Trong khi đó, Display Supply Chain Consultants (DSCC) cho biết họ đang xây dựng lộ trình sản phẩm cho dòng máy tính gập của Apple. Theo thông tin rò rỉ, Apple hiện thử nghiệm chiếc MacBook có kích thước 20 inch, lớn nhất trong lịch sử.