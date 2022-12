Apple mất 1.000 tỷ USD vốn hóa vì thiếu hàng iPhone 14

Lượng iPhone 14 bán ra trong năm 2022 ít hơn kỳ vọng đã khiến giá cổ phiếu Apple chạm mốc thấp nhất kể từ mức đỉnh ngày 3/1. Vốn hóa thị trường của tập đoàn chỉ còn 2.000 tỷ USD.

Covid-19 ở Trung Quốc khiến Apple chịu không ít ảnh hưởng tiêu cực. Ảnh: New York Times.

Năm 2022 là một năm đầy khó khăn của Apple. Tập đoàn công nghệ Mỹ gặp hàng loạt vấn đề với iPhone 14, đặc biệt là tình trạng khan hàng dòng Pro và Pro Max do ảnh hưởng của đợt bùng phát Covid-19 tại Trung Quốc. Tình trạng này đã khiến cổ phiếu của Apple giảm xuống mức thấp nhất năm, thổi bay 1.000 tỷ USD vốn hóa.

Cụ thể, giá cổ phiếu của Apple đã giảm hơn 3% xuống còn 125,92 USD tại sàn giao dịch New York (Mỹ) vào hôm 28.12. Đây là mức giá thấp nhất trong năm nay kể từ mức đỉnh 183 USD /đơn vị cổ phiếu ngày 3/1/2022, giúp Táo khuyết trở thành công ty đầu tiên đạt vốn hóa 3.000 tỷ USD . Sự sụt giảm cổ phiếu này đã thổi bay 1.000 tỷ USD giá trị vốn hóa của Apple, chỉ còn 2.000 tỷ USD .

Cổ phiếu Apple đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay. Ảnh: Wall Street Journal.

Nguyên nhân phần lớn là do sản lượng iPhone 14 thấp hơn kỳ vọng, 9to5mac nhận định. Báo cáo mới nhất của hãng nghiên cứu thị trường TrendForce đã chỉ ra công suất hoạt động của nhà máy Foxconn sản xuất iPhone 14 đã giảm mạnh, thậm chí còn không đạt 70% công suất tối đa. Do đó, công ty phân tích đã giảm dự đoán lô hàng iPhone 14 sản xuất trong năm 2022 xuống chỉ còn 78,1 triệu thiết bị, so với mức dự kiến 80-85 triệu trước đó.

Đến quý I/2023, TrendForce cho rằng tình trạng thiếu nhân công ở nhà máy Trung Quốc vẫn sẽ tiếp diễn và thậm chí còn tệ hơn. Do đó, công ty phân tích ước tính lượng iPhone xuất xưởng trong giai đoạn này chỉ đạt 47 triệu chiếc, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. “Bên cạnh những thách thức ảnh hưởng đến nền kinh tế chung, Apple còn phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân công, làm chuỗi sản xuất iPhone gặp khó”, TrendForce phân tích.

Sản lượng sụt giảm khiến hãng liên tục thiếu hàng, không đủ đáp ứng nhu cầu của người dùng. Ảnh: CNA.

Do đó, hãng nghiên cứu thị trường cho rằng Apple sẽ không còn phụ thuộc vào Foxconn để sản xuất dòng Pro cho iPhone 15 năm sau. Táo khuyết sẽ ký hợp đồng với Luxshare hoặc một đối tác khác để cùng sản xuất iPhone 15 Pro Max hoặc iPhone 15 Ultra. Như vậy, Foxconn không còn là đơn vị độc quyền lắp ráp dòng iPhone cao cấp nhất của Táo khuyết.

Tuy nhiên, nhà máy sản xuất iPhone của Luxshare hiện vẫn tập trung ở Trung Quốc. Mặc dù Luxshare cũng có nhà máy gia công sản phẩm cho Apple ở Việt Nam, công ty vẫn chưa có kế hoạch xây dựng chuỗi sản xuất xuất tại đây, TrendForce cho biết.

Trước đó, Bloomberg ước tính những tác động của Covid-19 trong 3 năm qua khiến Apple sụt giảm sản lượng và chịu thiệt hại tới 41 tỷ USD . Việc thiếu hụt sản lượng cuối năm có thể biến quý 4/2022 thành giai đoạn chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất kể từ khi đại dịch lan rộng vào đầu năm 2020.