Apple ngược dòng trong thị trường smartphone

Doanh số thiết bị di động toàn cầu giảm 9% trong quý I/2022 do nhiều nguyên nhân. Apple là hãng hiếm hoi tăng trưởng.

Theo IDC, thị trường thiết bị di động thời gian qua có dấu hiệu sụt giảm, lượng smartphone bán ra trong quý I/2022 là 314,1 triệu chiếc. Doanh số di động giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn 3,5% so với dự đoán của các chuyên gia.

Tuy nhiên, Apple đã trở thành ngoại lệ với iPhone 13. Doanh số của mẫu điện thoại này vượt kỳ vọng và giúp Táo khuyết trở thành nhà sản xuất smartphone duy nhất tăng trưởng trên thị trường trong quý vừa qua. Theo IDC, hãng đã bán 56,5 triệu chiếc iPhone, tăng 2% so với năm trước.

iPhone 13 đã giúp Apple ghi nhận doanh số kỷ lục vào quý IV/2021 và tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022. Ảnh: Straits Times.

Samsung là hãng bán nhiều smartphone nhất trong quý vừa qua với 73,6 triệu máy, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức suy giảm của hãng Hàn Quốc thấp hơn nhiều so với các đối thủ. Đứng ở vị trí thứ 3 về doanh số, lượng smartphone Xiaomi bán ra tụt 18% so với năm trước. Oppo và Vivo cũng phải chịu tình cảnh tương tự khi sụt giảm 27-28% doanh số.

Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng ảm đạm này, IDC nhận định. Dịch Covid-19 bùng phát khiến Trung Quốc thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội, làm chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn. Mặt khác, chiến sự Nga - Ukraine và sự chững lại của nền kinh tế toàn cầu lại càng khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn.

“Mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Tâm lý người tiêu dùng trên toàn thế giới, kể cả Trung Quốc, đang dần trở nên tồi tệ vì lo ngại trước ảnh hưởng của lạm phát và nền kinh tế bấp bênh. Chính điều này đã làm giảm sức mua của họ”, Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu tại IDC chia sẻ.

Do đó, theo chuyên gia, các công ty công nghệ đang chuyển sang chiến lược phát triển an toàn hơn trong năm 2022. “Mọi thứ trở nên rất khó khăn trong giai đoạn này”, ông nhận định.

Theo IDC, tin tức này không quá bất ngờ với những người theo dõi sát sao tình hình thị trường di động gần đây. Các nhánh thị trường chính liên tục báo lỗ trong tháng vừa qua. Cụ thể, các ông lớn công nghệ như Netflix, Amazon, Alphabet cho biết họ đã phải đối diện với tình hình doanh số ảm đạm trong quý I/2022.

Apple lo ngại đứt gãy chuỗi cung ứng sẽ làm ảnh hưởng đến doanh số smartphone của mình. Ảnh: Reuters.

Tim Cook, CEO Apple trong buổi báo cáo tài chính gần đây cũng cảnh báo rằng giãn cách xã hội trong đại dịch Covid-19 sẽ làm doanh thu hãng này ảnh hưởng khoảng 8 tỷ USD .

“Nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy Apple và Samsung đã đối phó với tình trạng thiếu nguồn cung toàn cầu tốt hơn các đối thủ khác”, Ryan Reith, Ryan Reith, Phó Chủ tịch chương trình của IDC Mobile and Consumer Device Trackers, nhận định.

Theo ông, nhu cầu mua smartphone của người dùng vẫn sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Vấn đề đặt ra là xu hướng này sẽ còn tiếp diễn trong bao lâu.