Apple là điểm sáng duy nhất của thị trường smartphone

Apple là hãng duy nhất có lượng smartphone bán ra tăng trưởng dương trong quý III năm nay. Trong khi các hãng smartphone khác ghi nhận lượng máy bán ra sụt giảm.

iPhone 14 đã giúp Apple thành điểm sáng. Ảnh: Techmag.

Apple là cái tên duy nhất có lượng bán ra smartphone tăng trưởng giữa 5 hãng công nghệ khác bao gồm vivo, OPPO, Xiaomi và Samsung.

iPhone 14 series đã góp phần giúp hãng tăng trưởng 2% lượng smartphone xuất xưởng so với quý III năm ngoái.

Thị trường tiếp tục sụt giảm

Theo báo cáo mới nhất từ ​​Counterpoint Research, thị trường smartphone toàn cầu vẫn đang tiếp tục sụt giảm do điều kiện kinh tế. Cụ thể, lượng smartphone bán ra trong quý III là 301 triệu chiếc, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vào quý II do ảnh hưởng của sự bất ổn về kinh tế, lượng smartphone bán ra chỉ đạt 294,5 triệu chiếc. Con số mới của quý này ghi nhận mức tăng trưởng hơn 6,5 triệu nhờ vào các lô hàng của Apple và Samsung.

Lượng smartphone bán ra trên toàn cầu trong quý III. Ảnh: Counterpoint Research.

“Hầu hết nguồn cung lớn cho các hãng smartphone gặp sự cố nên không thể đáp ứng đủ các lô hàng smartphone trong quý III. Việc này xảy ra một phần do căng thẳng chính trị tại nhiều quốc gia trên thế giới và áp lực lạm phát, suy thoái gia tăng trên toàn cầu. Vì vậy người tiêu dùng hạn chế mua sắm, tác động trực tiếp đến nhu cầu thị trường vốn đã suy yếu", nhà phân tích cấp cao Singh Walia của Counterpoint Research nhận xét.

Nhà phân tích này cũng chia sẻ, điều này khiến chu kỳ thay thế smartphone kéo dài hơn. Chính vì vậy, smartphone cũng trở nên bền hơn và các công nghệ mới trên sản phẩm cũng đang chậm lại. Lượng smartphone tầm trung ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt trong khi phân khúc cao cấp vẫn có số lượng bán ra tăng cao.

"Nhờ sự ra mắt của loạt iPhone mới trong năm nay, Apple đã trở thành hãng smartphone duy nhất trong năm quản lý được tốc độ tăng trưởng các lô hàng mỗi quý”, ông Walia cho biết.

Tuy trong quý III, doanh số smartphone bán ra của Samsung tăng trưởng nhờ dòng điện thoại gập nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, các lô hàng của hãng đã giảm 8%.

Việc này cũng ảnh hưởng đến các hãng smartphone Trung Quốc khi lượng hàng xuất xưởng ở mức thấp so với năm ngoái. Các hãng này đang loại bỏ hàng tồn kho dư thừa và đồng thời quản lý sự suy thoái tại thị trường nội địa.

Bên cạnh đó, tận dụng việc Apple và Samsung rút sản phẩm khỏi thị trường Nga, các hãng smartphone Trung Quốc tại quốc gia này cũng đã tăng thị phần lên đáng kể.

“Chúng tôi kỳ vọng lượng iPhone 14 được bán ra trong quý IV sẽ góp phần cải thiện chỉ số smartphone toàn cầu. Tuy nhiên, nó có thể sẽ không như kỳ vọng khi các ngân hàng vẫn đang nỗ lực kiểm soát lạm phát và điều này làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng", ông Jan Stryjak, phó Giám đốc Counterpoint Research, nhận định.

Ông Jan Stryjak cũng tiết lộ lượng smartphone tồn kho hiện vẫn còn cao và các OEM (Original Equipment Manufacturing) sẽ tập trung vào việc loại bỏ các sản phẩm này trong quý IV. Do đó, lượng smartphone bán ra khó có thể đạt được con số cao như năm ngoái là 371 triệu chiếc.

Apple thu lợi khủng từ iPhone

Theo báo cáo doanh thu quý III vừa được Apple công bố vào 27/10, mức tăng trưởng của hãng đã tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty vẫn tăng trưởng liên tiếp trong 2 năm bất chấp thách thức của đại dịch Covid-19.

Doanh thu của công ty đạt mức mức 90,1 tỷ USD trong quý III, vượt qua dự đoán trước đó của các nhà phân tích. Lợi nhuận ròng của tập đoàn trong giai đoạn này cũng đạt mốc kỷ lục với 20,7 tỷ USD .

Trong báo cáo tài chính, Apple công bố doanh thu từ iPhone đạt 42,6 tỷ USD , tăng 9,7% so với năm trước.

iPhone 14 Pro và Pro Max không đủ hàng để cung ứng trên toàn cầu. Ảnh: Thúy Hạnh.

Hãng công nghệ không công bố số lượng bán cụ thể, nhưng khẳng định rằng iPhone vẫn là dòng sản phẩm chủ lực, chiếm gần một nửa tổng doanh thu trong quý này. CEO Tim Cook cho biết doanh số bán smartphone của Apple vẫn cao trong khi các công ty khác đều đang đối mặt với tình trạng nhu cầu mua giảm.

Tuy thu về con số ấn tượng nhưng Apple vẫn chưa cung ứng được lượng hàng hóa tốt nhất trên thị trường. "Ngay từ đầu, chúng tôi đã không thể đáp ứng nhu cầu iPhone 14 Pro và Pro Max, đến giờ vẫn vậy", Tim Cook, CEO Apple, thừa nhận.

Bên cạnh đó, nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co Ltd) đặt tại ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã phải đóng cửa do những lo ngại về Covid-19.

Nhà máy này sẽ phải ngừng hoạt động 7 ngày, từ chiều 2/11 và kéo dài đến hết ngày 9/11. Việc nhà máy bị dừng sản xuất xảy ra khi Apple đang nỗ lực tăng cường dây chuyền sản xuất để đáp ứng nhu cầu cho iPhone 14.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới lượng iPhone được bán ra trên thị trường khi các lô hàng vào tháng 11 là lô hàng lớn nhất của Foxconn.