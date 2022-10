Apple kiện một công ty nhỏ vì bắt chước Apple Watch

Chính công ty này từng tố Táo khuyết ăn cắp bằng sáng chế trên Apple Watch vào 2 năm trước.

Apple đang vướng vào tranh cãi kiện tụng rắc rối liên quan đến Apple Watch. Ảnh: Hodinkee.

Hôm 20/10, Apple đã nộp đơn kiện một công ty chuyên sản xuất thiết bị dành cho sức khỏe có tên là Masimo vì sao chép Apple Watch. Viết trong đơn kiện, hãng công nghệ khẳng định dòng smartwatch W1 mới nhất đã ăn cắp thiết kế và bằng sáng chế của Apple Watch như công nghệ theo dõi sức khỏe, thiết kế vỏ và sạc.

Theo Reuters, mặc dù bắt chước Apple, hãng công nghệ này lại nộp đơn xin cấm bán và nhập khẩu Apple Watch lên chính quyền California và tòa án thương mại Mỹ. Táo khuyết khẳng định rằng Masimo ăn cắp sở hữu trí tuệ của Apple một cách tinh vi, thậm chí còn có một công ty con chuyên nhận các tài liệu mật về Apple Watch.

Do đó, Apple tố Masimo đang lợi dụng luật để đẩy smartwatch của họ ra khỏi thị trường, dọn đường cho đồng hồ thông minh của Masimo.

Đáp trả lại, Masimo khẳng định rằng đơn kiện này mang tính trả thù và Táo khuyết chỉ đang kiếm cớ để tránh né kiện tụng suốt 2 năm qua giữa hai bên.

Apple Watch chứa rất nhiều tính năng theo dõi sức khỏe khác nhau. Ảnh: Cnet.

Trước đó, Masimo, công ty chuyên về công nghệ xử lý tín hiệu trong các máy kiểm tra sức khỏe, đã đâm đơn kiện Apple lên tòa án liên bang California vào năm 2020 với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại.

Cụ thể, Masimo nói rằng Apple đã liên hệ với công ty và đề nghị hợp tác để tích hợp công nghệ lên sản phẩm Apple vào năm 2013. Nhưng sau đó, nhà sản xuất Apple Watch đã không hợp tác với công ty mà lại mời ông O'reilly, Giám đốc y tế của Masimo, về làm việc, đồng thời "dòm ngó các thông tin cực kỳ nhạy cảm", theo cáo buộc của Masimo.

Do đó, công ty này đã tố Apple vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và đánh cắp bí mật thương mại liên quan đến cảm biến theo dõi chỉ số sức khỏe bằng quang học do họ phát triển. Công ty công nghệ sức khỏe còn yêu cầu các cơ quan cấm Apple sử dụng công nghệ nói trên để đo nồng độ oxy, nhịp tim ở Apple Watch, đồng thời bồi thường thiệt hại tương ứng.

Vào thời điểm đó, đơn kiện vẫn chưa có phán quyết cụ thể và dần đi vào quên lãng. Đến tháng 8, công ty này đã ra mắt W1, chiếc đồng hồ theo dõi sức khỏe đầu tiên, với nhiều cảm biến tương tự Apple Watch.

Vì vậy, trong đơn kiện mới nhất, Apple nói rằng Masimo “chưa từng tham gia vào mảng kinh doanh thiết bị đeo” nên đã sao chép công nghệ của họ để tạo ra dòng smartwatch W1.

“Mặc dù đòi cấm nhập khẩu và bán Apple Watch, công ty công nghệ sức khỏe này vẫn đang lén lút ăn cắp công nghệ của chúng tôi”, Táo khuyết khẳng định. Masimo đã lợi dụng những cải tiến của chúng tôi để ra mắt một sản phẩm sao chép Apple Watch và vi phạm sở hữu trí tuệ của nó, công ty nói thêm.

Apple đã nhiều lần bị cáo buộc sử dụng công nghệ của người khác trên sản phẩm Apple Watch. Ảnh: Euronics.

Theo Reuters, đơn kiện đã cáo buộc đánh cắp 6 bằng sáng chế đồng hồ thông minh và công nghệ theo dõi sức khỏe, cùng với 4 bằng sáng chế về thiết kế trên Apple Watch và bộ sạc đi kèm.

Trước đó, năm 2019, Apple từng bị cáo buộc sử dụng công nghệ của người khác trên sản phẩm Apple Watch. Cụ thể, tháng 12/2019, một bác sĩ tim mạch tại New York đã kiện Apple vì đã ngầm sao chép tính năng thông báo nhịp tim không đều và đưa lên Apple Watch ngay từ thế hệ đầu tiên. Do đó, ông đòi hưởng phần từ tính năng do ông đăng ký bản quyền.