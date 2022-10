Apple kiếm gần 43 tỷ USD từ iPhone, cổ phiếu vẫn rớt mạnh

Apple thu về gần 43 tỷ USD nhờ iPhone trong quý III. Nhưng mảng kinh doanh dịch vụ đáng thất vọng và triển vọng quý IV không mấy khả quan khiến giá cổ phiếu của hãng giảm mạnh.

Apple có 8 ngày bán 14 trong quý III. Ảnh: Reuters.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/10 trên sàn New York, cổ phiếu của Apple đóng cửa ở mức giá 144,8 USD /cổ phiếu, giảm 4,55 USD mỗi cổ phiếu so với phiên liền trước, tương đương 3,05%.

Giá cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ lao dốc bất chấp kết quả kinh doanh khả quan trong quý III (quý IV theo năm tài chính của Apple). Tập đoàn thu về 90,15 tỷ USD , tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt ước tính 88,9 tỷ USD của giới quan sát.

Riêng doanh thu từ iPhone đạt 42,63 tỷ USD , tăng 9,67% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng thấp hơn mức ước tính 43,21 tỷ USD . Macbook đem về cho Apple 11,51 tỷ USD , vọt lên 25,39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, mảng kinh doanh dịch vụ, vốn được giới đầu tư yêu thích, đã gây thất vọng trong quý III. Cùng với đó là dự báo kém lạc quan từ Giám đốc tài chính Apple Luca Maestri.

Doanh thu của iPad bị ảnh hưởng bởi các vấn đề nguồn cung. Ảnh: Reuters.

Giảm tốc tăng trưởng vào quý tới

Doanh thu từ dịch vụ của Apple nhích nhẹ 4,98% so với cùng kỳ năm ngoái lên 19,19 tỷ USD . Doanh thu iPad của Apple đạt 7,17 tỷ USD , giảm 13,06% so với cùng kỳ năm ngoái, còn doanh thu của những sản phẩm khác tăng 9,85% lên 9,65 tỷ USD . Sự sụt giảm trong doanh thu của iPad được cho là do các vấn đề nguồn cung.

Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 42,3%, vượt ước tính 42,1%. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng cao hơn ước tính với 1,29 USD .

Apple không đưa ra dự báo kết quả kinh doanh cho quý IV (quý I theo năm tài chính của Apple). Tuy nhiên, Giám đốc tài chính Apple Luca Maestri cho rằng doanh thu quý tới sẽ tăng dưới mức 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mảng kinh doanh dịch vụ có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường kinh tế vĩ mô dù vẫn tăng trưởng.

Những bình luận của ông Maestri đã dẫn tới đà giảm mạnh của cổ phiếu Apple.

Nói với CNBC, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho rằng nếu không vì đồng USD mạnh lên, tăng trưởng doanh thu của Apple trong quý vừa qua có thể đạt tới hai chữ số. Trong năm tài chính 2022 của Apple, tổng doanh thu tăng 8% lên 394,3 tỷ USD .

Ông Cook cho biết Apple cũng đang giảm tốc tuyển dụng. Làn sóng cắt giảm nhân sự lan rộng trong ngành công nghệ do lãi suất tăng cao và nguy cơ suy thoái kinh tế.

Doanh thu từ iPhone đạt 42,63 tỷ USD , tăng 9,67% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Doanh thu từ iPhone tăng hơn 9% so với năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng. Apple có 8 ngày bán iPhone 14 trong quý III. Giới quan sát vẫn đang theo dõi sát sao xem liệu các sản phẩm mới có giúp duy trì tăng trưởng doanh số bán hàng của Apple trong năm tài chính 2023 hay không.

Ông Cook chỉ ra rằng mảng kinh doanh iPhone của Apple vẫn đang rất tốt, bất chấp ngành công nghiệp điện thoại thông minh đang chật vật vì nhu cầu sụt giảm. Ông khẳng định số lượng khách hàng chuyển từ các thiết bị Android sang iPhone đang gia tăng.

"Rõ ràng, chúng tôi đang đi ngược xu hướng chung của ngành điện thoại thông minh, nếu các vị nhìn vào những ước tính của các bên thứ 3 về toàn ngành", vị CEO nhấn mạnh.

Mảng dịch vụ gây thất vọng

Ông khẳng định các vấn đề về nguồn cung không ảnh hưởng quá lớn tới Apple trong giai đoạn này. Những quý trước đó, tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của gã khổng lồ công nghệ.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng 5% của mảng kinh doanh dịch vụ khiến nhà đầu tư thất vọng. Đây vốn là lĩnh vực được giới đầu tư yêu thích.

Các nhà đầu tư muốn Apple đẩy mạnh mảng kinh doanh dịch vụ. Bởi những sản phẩm này sinh lời nhiều hơn các sản phẩm phần cứng. Chúng cũng đem lại doanh thu định kỳ.

Tính cả năm tài chính 2022, doanh thu từ các dịch vụ của Apple chỉ tăng hơn 14% lên 78,13 tỷ USD , chậm hơn mức 16% của năm 2021 và giảm mạnh từ tốc độ 27% của năm 2020.

Mới đây, Apple thông báo tăng giá đối với Apple Music và Apple TV +, bắt đầu áp dụng từ quý IV.

Điểm sáng trong báo cáo tài chính của Apple nằm ở doanh số Macbook với mức tăng trưởng 25%. Trong khi đó, theo dữ liệu từ các nhà cung cấp linh kiện, sản xuất chip và hãng PC, doanh số máy tính xách tay và để bàn đã giảm đáng kể sau hai năm bùng nổ vào thời kỳ đại dịch.

Các sản phẩm khác của Apple như Apple Watch và AirPods. Trước đó, giới phân tích lo ngại rằng triển vọng kinh tế xấu đi có thể đè nặng lên nhu cầu đối với những sản phẩm không quá cần thiết.