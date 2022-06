Apple có thể hồi sinh cái tên iPhone "Plus" cho thế hệ iPhone mới, ra mắt vào mùa thu năm nay.

Theo Lanzuk, người chuyên rò rỉ tin đồn uy tín về chuỗi cung ứng của Apple và Samsung, Apple sẽ hồi sinh cái tên “Plus” cho thế hệ iPhone 2022.

Cụ thể, iPhone 14 “Plus” được cho là sẽ có màn hình to tương tự iPhone 14 Pro Max (6,7 inch) với cấu hình của dòng iPhone 14 thông thường. Trước đó, tin đồn cho thấy mẫu máy này được đặt tên iPhone 14 Max.

Bộ khuôn rò rỉ của dòng iPhone 14. Ảnh: MacRumors

Lần cuối Apple sử dụng tên “Plus” là khi ra mắt dòng sản phẩm iPhone 8 Plus vào năm 2017. Để tránh người dùng hiểu lầm với dòng iPhone 14 Pro Max, Apple có thể sử dụng lại tên “Plus”. Điều này giúp người dùng dễ dàng nhận ra iPhone 14 Plus là một phiên bản phóng to của iPhone 14.

Năm nay, Apple dự kiến ​​sẽ mang tới nhiều cải tiến mạnh mẽ cho dòng iPhone 14 Pro, nới rộng sự khác biệt so với dòng iPhone 14 thông thường với màn hình đục lỗ, camera có khả năng quay video 8K, pin tốt hơn cùng với bộ vi xử lý A16 hứa hẹn sẽ cho hiệu năng vượt trội thế hệ tiền nhiệm.

Ngoài ra, toàn bộ dòng iPhone 14 cũng được nâng cấp camera trước. Apple sẽ sử dụng cảm biến mới, giúp cải tiến tính năng lấy nét tự động (Auto Focus) giúp chất lượng chụp ảnh và quay video tăng lên đáng kể. Tuy vậy, iPhone 14 và iPhone 14 Plus vẫn sẽ tiếp tục sử dụng chip thế cũ A15 do các vấn đề của chuỗi cung ứng.