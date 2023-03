Apple hoãn trả tiền thưởng cho nhân viên

Apple đã hoãn trả tiền thưởng cho nhân viên trong bối cảnh công ty đang thắt chặt việc quản lý chi tiêu.

Apple cũng đang phải quản lý chi tiêu chặt chẽ hơn trong bối cảnh ngành công nghệ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Bloomberg.

Theo CNBC, Apple đang trì hoãn việc trả tiền thưởng cho một số nhân viên của công ty.

Báo cáo của Bloomberg cho biết một số nhóm sẽ được nhận tiền thưởng hai lần trong một năm, cụ thể là vào tháng 4 và tháng 10. Tuy nhiên, bây giờ họ sẽ nhận toàn bộ số tiền thưởng vào mùa thu.

Ngoài ra, Apple cũng đang theo dõi chặt chẽ hơn ngân sách du lịch và để trống một số vị trí chưa được tuyển dụng.

Sự thay đổi này là ví dụ mới nhất cho thấy Apple đang cắt giảm và quản lý chặt chẽ chi tiêu của công ty. Các đối thủ khác của Táo khuyết như Google, Meta, Amazon đang phải liên tục sa thải nhân viên trong giai đoạn khó khăn của ngành công nghệ.

Ngược lại, Apple vẫn chưa công bố bất cứ đợt sa thải nhân viên nào. Tuy nhiên, điều này sẽ làm chậm quá trình tuyển dụng ở nhiều bộ phận.

“Chúng tôi đầu tư và điều hành công ty trong dài hạn. Công ty đang cắt giảm chi tiêu và hạn chế tuyển dụng. Chúng tôi rất thận trọng đối với việc bổ sung nhân lực. Vì vậy, một số bộ phận trong công ty hoàn toàn không có tuyển dụng”, ông Tim Cook, CEO của Apple, chia sẻ.

Trong quý IV/2022, Apple đạt doanh thu 117,15 tỷ USD , thấp hơn so với mức ước tính 121,10 tỷ USD của các chuyên gia, đồng thời cũng giảm 5,49% so với cùng kỳ. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý IV đạt mức 1,88 USD , cũng thấp hơn mức ước tính 1,94 USD của các chuyên gia và giảm 10,9% so với năm trước.