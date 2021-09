Apple ra mắt iPhone 13 với pin dài cả ngày, camera mới

Trong sự kiện diễn ra lúc 0h ngày 15/9, Apple đã giới thiệu loạt thiết bị di động mới gồm 4 phiên bản iPhone 13, iPad thế hệ 9, iPad mini 6 và Apple Watch Series 7.

Sau nhiều đồn đoán, dòng sản phẩm được mong đợi nhất năm của Apple là iPhone 13 đã được ra mắt trong sự kiện diễn ra lúc 0h ngày 15/9 (giờ Việt Nam). Bên cạnh những cải tiến về hiệu năng, camera và màn hình, thiết bị còn sở hữu nhiều màu sắc mới, bộ nhớ thấp nhất 128 GB cho cả 4 phiên bản.

Ngoài iPhone 13, Apple còn giới thiệu iPad thế hệ 9 trang bị chip xử lý mạnh hơn, iPad mini đời 6 với thiết kế mới và Apple Watch Series 7, phần cứng có nhiều nâng cấp nổi bật.

iPhone 13 và iPhone 13 mini

Tương tự năm ngoái, dòng iPhone 13 gồm 2 phiên bản: iPhone 13 thường với màn hình 6,1 inch và iPhone 13 mini màn hình 5,4 inch. Máy sử dụng tấm nền OLED, độ sáng tối đa 800 nit có thể nhìn rõ dưới trời nắng, dải màu DCI-P3, khung nhôm vuông và mặt lưng kính.

So với iPhone 12, thay đổi lớn nhất trên iPhone 13 mini và iPhone 13 nằm ở dải khuyết mặt trước nhỏ hơn 20%, vẫn đủ không gian cho loa thoại, camera selfie và hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID. Dù không có thiết kế đục lỗ như smartphone Android, đây vẫn là thay đổi được nhiều người dùng iPhone chờ đón.

Các phiên bản màu sắc của iPhone 13 mini và iPhone 13.

Bộ đôi iPhone 13 trang bị chip A15 Bionic, tiến trình 5 nm với 6 nhân xử lý. Apple cho biết con chip này có hiệu năng cao hơn 50% so với đối thủ, dù không nói rõ tên. Táo khuyết công bố thời lượng pin của iPhone 13 mini dài hơn 1,5 tiếng so với iPhone 12 mini, còn iPhone 13 cho thời gian sử dụng lâu hơn 2,5 tiếng so với iPhone 12. Apple đã tối ưu chip xử lý, phần mềm và thiết kế bên trong để tăng thời lượng pin cho máy.

Về camera, iPhone 13 mini và iPhone 13 có cụm camera sau 12 MP xếp chéo, gồm camera chính khẩu độ f/1.6 và camera góc siêu rộng (góc chụp 120 độ). Camera chính trên máy có kích thước cảm biến lớn (1,7 micron), giúp thu ánh sáng nhiều hơn 47% so với thế hệ trước. Apple còn trang bị công nghệ chống rung cảm biến để hình ảnh, video đỡ rung lắc hơn.

iPhone 13 mini và iPhone 13 có thêm chế độ quay phim cinematic, tự động thay đổi khu vực lấy nét dựa trên chuyển động và dự đoán chủ thể. Ví dụ, thiết bị có thể dự đoán khi nào chủ thể nhìn vào camera để lấy nét sang người đó và ngược lại.

Những nâng cấp nổi bật trên iPhone 13 mini và iPhone 13.

Bộ đôi iPhone 13 mini và iPhone 13 cũng trang bị nhiều băng tần mạng 5G hơn. Trong phần giới thiệu của Apple, 3 nhà mạng tại Việt Nam hỗ trợ 5G cho dòng iPhone 13 gồm Viettel, Mobifone và Vinaphone.

Giá bán khởi điểm cho iPhone 13 mini và iPhone 13 lần lượt 729 USD và 829 USD . Apple đã tăng gấp đôi dung lượng bộ nhớ cho 2 máy, với phiên bản thấp nhất có bộ nhớ 128 GB, tiếp đến là 256 GB và 512 GB.

Người dùng tại một số quốc gia có thể đặt trước thiết bị từ 17/9 trước khi nhận máy vào 24/9. Thiết bị có 5 tùy chọn màu sắc gồm đỏ, đen, xanh dương, hồng và màu trắng mới có tên starlight.

iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro và 13 Pro Max là phiên bản cao cấp hơn so với bộ đôi iPhone 13 tiêu chuẩn. Màn hình trên 2 thiết bị có kích thước lần lượt 6,1 inch và 6,7 inch, tần số quét 120 Hz cho hiệu ứng cuộn lướt, chuyển cảnh mượt mà hơn.

Tương tự dòng iPad Pro, Apple cũng tích hợp công nghệ ProMotion cho 2 thiết bị để chuyển đổi linh hoạt giữa 10-120 Hz tùy tác vụ sử dụng. Màn hình này có dải khuyết nhỏ hơn 20% so với bản tiền nhiệm, độ sáng tối đa 1.000 nit.

Đoạn video Apple giới thiệu về iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro và 13 Pro Max là phiên bản cao cấp hơn so với bộ đôi iPhone 13 tiêu chuẩn. Cả hai được trang bị màn hình tần số quét 120 Hz, chip xử lý A15 Bionic và nhiều công nghệ mới.

Mặt lưng của iPhone 13 Pro và 13 Pro Max trang bị bộ 3 camera 12 MP với nhiều nâng cấp. Trong khi camera chính có cảm biến lớn hơn để thu nhiều ánh sáng, camera góc siêu rộng có khẩu độ rộng hơn, camera telephoto có thể zoom tối đa 3x. Theo Apple, khả năng zoom quang kết hợp từ 3 camera của iPhone 13 Pro lên đến 6x.

So với phiên bản trước, Apple đã hỗ trợ chế độ chụp đêm cho cả 3 camera của iPhone 13 Pro và 13 Pro Max. Kết hợp những camera mới, thiết bị còn có thêm chế độ chụp và quay phim siêu cận cảnh (macro) để ghi lại vật trong khoảng cách 2 cm. Tính năng chống rung cảm biến cũng xuất hiện trên các phiên bản thấp hơn, không dành riêng cho mẫu Pro Max như năm ngoái.

iPhone 13 Pro và 13 Pro Max có cụm camera sau lớn hơn đáng kể so với bản tiền nhiệm.

Về phần mềm, Apple bổ sung tính năng chụp ảnh mới có tên Photographic Styles, gồm nhiều bộ lọc màu được tinh chỉnh bởi thuật toán máy tính, có thể xem và áp dụng ngay khi chụp ảnh. Khác với bộ lọc màu thông thường, tính năng này vẫn giữ tông màu da và trời một cách chân thực nhất. Trong khi đó, chế độ quay phim cinematic có thể tự thay đổi vùng lấy nét, cho phép tinh chỉnh sau khi quay video.

Apple cũng giới thiệu định dạng quay phim chất lượng cao ProRes, cho phép chỉnh sửa nhiều thông số video sau khi quay. Định dạng này sẽ được hỗ trợ thông qua các bản cập nhật iOS 15 trong tương lai.

Về cấu hình, iPhone 13 Pro và 13 Pro Max trang bị chip xử lý A15 Bionic. Apple cho biết thời lượng pin của iPhone 13 Pro dài hơn 1,5 tiếng, còn 13 Pro Max dài hơn 2,5 tiếng so với bản tiền nhiệm. Máy cũng hỗ trợ nhiều băng tần 5G cho nhiều khu vực hơn. Máy vẫn sử dụng cổng kết nối Lightning thay vì USB-C.

iPhone 13 Pro trang bị màn hình 120 Hz, cụm 3 camera sau nâng cấp mạnh và chip xử lý mới.

iPhone 13 Pro và 13 Pro Max gồm 4 tùy chọn màu sắc: than chì, vàng, bạc và xanh nhạt. Giá bán khởi điểm cho 2 thiết bị lần lượt 1.029 USD và 1.129 USD cho phiên bản bộ nhớ 128 GB. Táo khuyết cũng bổ sung tùy chọn dung lượng 1 TB với giá cao hơn.

Bên cạnh dòng iPhone mới, Apple tiếp tục giảm giá và bán một số dòng iPhone cũ. iPhone SE 2020 có giá từ 429 USD , iPhone 11 giá 529 USD còn bộ đôi iPhone 12 mini, iPhone 12 có giá khởi điểm 629 USD .

iPad thế hệ 9

Cũng trong sự kiện ngày 15/9, Apple đã giới thiệu phiên bản iPad tiêu chuẩn thế hệ 9. Máy được nâng cấp chip xử lý lên A13 Bionic giống iPhone 11 cho hiệu năng cao hơn 20% so với bản tiền nhiệm. Thiết bị có camera trước 12 MP với tính năng Center Stage, tự động di chuyển hướng camera dựa trên chủ thể tương tự iPad Pro M1.

iPad thế hệ 9 vẫn mang thiết kế truyền thống, nâng cấp cấu hình và camera trước.

Ngoài những nâng cấp trên, iPad thế hệ 9 vẫn giữ thiết kế truyền thống với màn hình 10,2 inch viền dày, bên dưới là nút Home tích hợp cảm biến vân tay Touch ID, dùng cổng sạc Lightning, tương thích bút cảm ứng Apple Pencil và Smart Keyboard đời đầu.

Mẫu iPad mới của Apple cài sẵn iPadOS 15 với một số tính năng nổi bật như chèn widget lên màn hình chính, App Library, nhiều nâng cấp cho tính năng đa nhiệm hay chế độ Focus điều chỉnh sự xuất hiện của thông báo dựa trên các hoạt động khác nhau.

Giá bán khởi điểm cho iPad 10,2 inch 2021 vẫn là 329 USD , nhưng bộ nhớ trong được tăng gấp đôi từ 32 GB lên 64 GB. Thiết bị có 2 màu bạc hoặc xám, cho đặt trước từ 14/9 và lên kệ sau đó một tuần. Thiết bị tặng kèm củ sạc 20 W cổng USB-C tương tự phiên bản trước.

iPad mini thế hệ 6

Apple đã bất ngờ giới thiệu iPad mini thế hệ mới trong sự kiện. Đúng như đồn đoán, máy có thiết kế hoàn toàn mới với khung vuông, viền màn hình mỏng, cảm biến vân tay Touch ID tích hợp vào nút nguồn tương tự iPad Air 2020.

Kích thước màn hình trên iPad mini thế hệ 6 tăng từ 7,9 inch lên 8,3 inch, phù hợp cho nhiều tác vụ làm việc, học online. Apple cho biết màn hình này có thể đạt độ sáng 500 nit, dải màu DCI-P3 và trang bị lớp phủ chống chói. Màn hình này dùng tấm nền LCD với 4 góc bo tròn, có tên Liquid Retina giống iPad Air và iPad Pro.

iPad mini thế hệ 6 có thiết kế cạnh vuông, nhiều màu sắc tương tự iPad Air 2020.

iPad mini thế hệ 6 sử dụng cổng kết nối USB-C cho tốc độ truyền dữ liệu tối đa 5 Gbps, hỗ trợ kết nối nhiều phụ kiện như màn hình ngoài hay camera. Máy có hệ thống loa stereo, camera sau 12 MP và camera selfie 12 MP góc siêu rộng, hỗ trợ Center Stage. Thiết bị hỗ trợ Wi-Fi 6 và mạng 5G cho tốc độ tải tối đa 3,5 Gbps, tương thích bút cảm ứng Apple Pencil thế hệ 2.

Apple cho biết vỏ của iPad mini mới được làm từ 100% nhôm tái chế, mối hàn trong bảng mạch làm bằng 100% thiếc tái chế, trong khi nam châm và màng loa tạo nên từ nguyên tố đất hiếm tái chế 100%. Thiết bị sử dụng chip xử lý A15 Bionic tương tự dòng iPhone 13, cho hiệu năng nhanh hơn 40% so với phiên bản trước.

iPad mini thế hệ 6 gồm 4 tùy chọn màu sắc: xám, hồng, tím và starlight. Máy được bán với giá khởi điểm 499 USD cho phiên bản Wi-Fi, 649 USD cho bản Wi-Fi + 5G. Apple cũng ra mắt phụ kiện bao da Smart Folio giá 59 USD . Các phiên bản iOS 15, iPadOS 15 sẽ phát hành cho người dùng từ ngày 20/9.

Apple Watch Series 7

Khác với tin đồn, Apple Watch Series 7 vẫn có khung bo tròn nhưng viền màn hình mỏng hơn (còn 1,7 mm), giúp tăng kích thước màn hình nhưng vẫn giữ kiểu dáng tổng thể. Kích thước màn hình cùa 2 phiên bản Apple Watch Series 7 là 41 mm và 45 mm.

Theo The Verge, màn hình lớn trên Apple Watch Series 7 cho phép hiển thị nhiều nội dung hơn, mang đến một số thao tác mới như hỗ trợ nhập liệu bằng bàn phím kích thước đầy đủ. Apple cũng bổ sung nhiều mặt đồng hồ, cho phép đặt nhiều thông tin khác nhau lên màn hình.

Apple Watch Series 7 có màn hình lớn hơn đáng kể so với những thế hệ trước.

Apple Watch Series 7 có thêm khả năng chống nứt, chuẩn kháng bụi IP6X và kháng nước WR50 (độ sâu tối đa 50 m). Apple còn bổ sung ứng dụng giúp theo dõi giấc ngủ, bên cạnh một số chế độ quen thuộc như theo dõi bài tập thể thao, cảm biến nhịp tim, điện tâm đồ và đo nồng độ oxy trong máu (SpO2)

Ngoài những nâng cấp trên, cấu hình của Apple Watch Series 7 hầu như không khác biệt so với Series 6. Thiết bị vẫn giữ thời lượng pin 18 tiếng nhưng có thêm cáp sạc USB-C mới, cho phép sạc nhanh hơn 33% so với Series 6 (8 phút sạc cho 8 tiếng sử dụng).