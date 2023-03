Apple dùng màn hình Trung Quốc giá rẻ cho iPhone SE 4

Màn hình OLED của iPhone SE 4 sẽ có giá khoảng 40 USD, chưa bằng một nửa so với tấm màn 100 USD trên dòng iPhone 14 Pro.

Động thái này cho thấy Apple muốn giảm phụ thuộc vào Samsung Display. The Verge.

Một nguồn tin từ The Elec mới đây đã tiết lộ Beijing Oriental Electronics (BOE), nhà sản xuất màn hình đến từ Trung Quốc, sẽ là đối tác cung ứng màn hình cho iPhone SE 4 của Apple. Thông tin này xuất hiện ngay sau khi Apple lộ tin đang phát triển công nghệ màn hình của riêng mình để giảm phụ thuộc nguồn cung ứng vào Samsung.

Trước đó, BOE đã mất hợp đồng cung cấp màn hình OLED cho iPhone 15 và iPad với Apple do không thể đáp ứng yêu cầu khắt khe của hãng. Bù lại, nhà sản xuất màn hình Trung Quốc sẽ trở thành đối tác sản xuất tấm màn OLED cho dòng iPhone giá rẻ sắp tới. Số lượng đơn hàng có thể đạt đến 20 triệu màn hình vào năm 2024.

Theo The Elec, màn hình OLED của Samsung mà iPhone 14 và 15 sử dụng đắt gấp đôi so với tấm màn OLED của BOE sắp được trang bị trên dòng SE giá rẻ. Cụ thể, màn hình OLED của BOE sẽ có giá khoảng 40 USD , chưa bằng một nửa so với tấm màn 100 USD trên dòng iPhone 14 Pro.

iPhone SE thế hệ 4 sẽ được kế thừa phần cứng và một phần linh kiện của iPhone 14. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên thuộc dòng iPhone giá rẻ của Apple sử dụng công nghệ màn hình OLED. Thiết bị sẽ được trang bị màn hình 6,1 inch với công nghệ LTPS (silic đa tinh thể ở nhiệt độ thấp), dễ chế tạo hơn màn hình LTPO (oxit đa tinh thể nhiệt độ thấp) có trên dòng Pro.

iPhone SE 4 sẽ dùng màn OLED giá rẻ do hãng Trung Quốc sản xuất. Ảnh: MacRumors.

Hồi tháng 2, nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities từng tiết lộ Apple đã khởi động lại dự án phát triển iPhone SE thế hệ thứ 4 sau khi tạm dừng vào cuối năm 2022.

Thiết bị này dự kiến sở hữu nhiều chi tiết giống iPhone 14. Màn hình của thiết bị có kích thước 6,1 inch, tấm nền OLED. Ross Young, CEO công ty nghiên cứu thị trường màn hình Display Supply Chain Consultants (DSCC) còn cho biết thêm màn hình OLED của iPhone SE thế hệ 4 sẽ do công ty BOE của Trung Quốc cung cấp.

Trước đó, Apple từng chấm dứt hợp đồng với BOE vào đầu tháng 5/2022, chỉ 7 tháng sau khi công ty Trung Quốc tham gia sản xuất màn hình cho iPhone 13 vì bị phát hiện tự ý điều chỉnh thông số sản phẩm.

Cụ thể, BOE bị phát hiện thay đổi độ rộng bảng mạch trên miếng bán dẫn màng mỏng (thin-film transistor) của màn hình mà không được Apple chấp thuận, động thái nhằm tăng tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn chất lượng.

Theo The Verge, quyết định dùng màn hình OLED của BOE là tin tốt cho hãng sản xuất màn hình vì có thể dọn sạch số hàng tồn kho. Nhưng với Samsung, đây là tin xấu bởi dấu hiệu cho thấy Apple đang cố giảm phụ thuộc vào công nghệ màn hình của họ.

Nguồn tin từ The Information tiết lộ Samsung hiện là đối tác duy nhất có thể sản xuất màn hình OLED cao cấp đáp ứng đủ yêu cầu khắt khe của Apple. Nhờ tầm quan trọng khó có thể bị thay thế, Samsung Display đã thách thức uy quyền của Táo khuyết mà không tổn hại gì như không cho kỹ sư của hãng vào nhà máy, không chịu đổi lô hàng mới dù phát hiện lỗi.

Nhưng vẫn còn một thời gian rất dài nữa tập đoàn Mỹ mới có thể cắt đứt quan hệ với Samsung, The Verge nhận định. Nếu được đưa vào sản phẩm, màn hình MicroLED mà hãng đang phát triển sẽ chỉ có thể thử nghiệm ở quy mô nhỏ và cho dòng smartwatch trước tiên. Do đó, vị thế của Samsung trong chuỗi cung ứng màn hình của Apple vẫn chưa thể lung lay trong thời gian tới.