Apple có thể tung iPhone SE Plus nửa đầu 2021

Với sự nâng cấp mạnh mẽ về tính năng, iPhone SE Plus có thể trở thành smartphone tạo đột biến trên thị trường di động 2021.

Theo dự đoán của Gizchina, trong nửa đầu năm 2021, Apple sẽ tung ra một “át chủ bài” mới mang tên iPhone SE Plus. Khác với phiên bản tiền nhiệm ra mắt đầu năm rồi, smartphone này được cải tiến về thiết kế lẫn tính năng.

Một ý tưởng thiết kế iPhone SE Plus dựa trên các tin đồn. Ảnh: Apple Lab.

iPhone SE Plus có thể được trang bị màn hình 6,1 inch khuyết đỉnh. Kích thước và hiệu ứng hình ảnh của nó sẽ tốt hơn so với iPhone SE 4,7 inch hoặc thậm chí iPhone 12 mini 5,4 inch.

Ngoài ra, một khả năng khác là Apple tiếp tục dùng Touch ID trên iPhone SE Plus nhưng chuyển cảm biến vân tay sang nút nguồn đặt ở cạnh bên, tương tự dòng iPad Air 4 ra mắt hồi tháng 9/2020.

Ở bên trong, phần cứng của iPhone SE Plus có thể được nâng cấp mạnh mẽ. Gizchina cho rằng máy sở hữu chip A14 Bionic mạnh nhất của Apple. SoC này tạo ra sự cạnh tranh gay gắt với tất cả các chip di động cao cấp trên thị trường.

Quan trọng hơn, A14 Bionic có kết nối 5G, tính năng không xuất hiện trên A13. Vì vậy, iPhone SE Plus sẽ hỗ trợ 5G. Nếu điều này trở thành hiện thực, iPhone SE Plus sẽ vượt trội hơn cả iPhone 11, smartphone bán chạy nhất thế giới trong năm 2020.

iPhone SE Plus sẽ có sức mạnh của Apple A14. Ảnh: Computer World.

Các nguồn tin khác tiết lộ iPhone SE Plus có thể sử dụng camera đơn phía trước và sau, độ phân giải lần lượt là 7 MP và 12 MP. Thêm vào đó, máy ảnh trên thiết bị này hỗ trợ OIS (chống rung quang học) và 6 hiệu ứng ánh sáng chân dung.

Mặc dù tính năng không phong phú như cụm camera 2-3 ống kính trên dòng iPhone 12, thuật toán tuyệt vời của iOS vẫn có thể mang lại những bức ảnh đẹp tương dương. iPhone SE Plus cũng hỗ trợ chống nước, bụi theo tiêu chuẩn IP67, vỏ 3 màu quen thuộc là đen, đỏ và trắng.

iPhone SE Plus có thể được bán với giá khởi điểm 499 USD , tương tự phiên bản ra mắt năm ngoái. Nếu đều này đúng, người dùng sẽ hưởng lợi khi cùng số tiền bỏ ra, smartphone mới được Apple nâng cấp rõ rệt. Hơn nữa, iPhone SE Plus cũng sẽ là chiếc điện thoại 5G rẻ nhất của Apple, vị trí do iPhone 12 mini đang nắm giữ.