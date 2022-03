Dịch vụ bán iPhone kiểu mới có thể được Apple công bố vào cuối năm 2022.

Apple có thể cho thuê iPhone và iPad theo tháng từ năm 2023, cây bút Mark Gurman của Bloomberg cho biết. Điều này đồng nghĩa thay vì trả một khoản tiền lớn ban đầu, người dùng Apple sẽ trả phí để sử dụng iPhone hàng tháng, tương tự các dịch vụ iCloud hay Apple Music hiện tại.

Bước đi này được cho là động thái của hãng công nghệ nhằm đẩy mạnh mảng dịch vụ nói chung.

Đẩy mạnh mảng dịch vụ

Vài năm qua, Apple tập trung phát triển các gói dịch vụ trả phí như Apple Music, Apple TV Plus, Apple News Plus, Apple Fitness Plus và Apple Arcade, đồng thời biến chúng thành nguồn lợi nhuận mới cho mình. Năm 2020, hãng ra mắt gói thuê bao Apple One, gom hết các dịch vụ vào một mối.

Người dùng sẽ có thể thuê iPhone hàng tháng từ cửa hàng Apple chính hãng. Ảnh: Reuters.

Hiện người dùng Apple có một số hình thức dịch vụ hàng tháng liên quan đến phần cứng, ở những mức giá khác nhau.

Theo The Verge, năm 2019, Apple đã thêm gói trả phí hàng tháng cho dịch vụ bảo hành AppleCare. Trước đó, vào năm 2015, Apple giới thiệu chương trình iPhone Upgrade Program. Theo đó, người dùng sẽ mua kèm iPhone với AppleCare, đồng thời có thể đổi trả và nâng cấp điện thoại lên phiên bản mới sau 12 tháng. Các chương trình này có nhiều điểm tương đồng với dịch vụ cho thuê phần cứng nói chung.

Bloomberg cũng chỉ ra chi phí hàng tháng cho gói thuê iPhone sắp ra mắt không chỉ đơn giản là lấy giá iPhone chia đều cho 12 hay 24 tháng. Số tiền hiện vẫn chưa được ấn định. Apple có thể sẽ công bố gói dịch vụ trong sự kiện ra mắt sản phẩm sắp tới. Tương tự với các gói thuê bao trước, người dùng sẽ có thể sử dụng dịch vụ với tài khoản Apple ID, đồng bộ với AppleCare hoặc Apple One.

Phản ứng trái chiều từ người dùng

Dù chưa được Apple chính thức công bố, dịch vụ cho thuê iPhone này đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ người dùng. “Lại một chương trình nâng cấp iPhone nữa ư? Tôi đã từng thử và ghét cay ghét đắng việc phải trả phí hàng tháng để sở hữu điện thoại. Tôi sẽ không bao giờ mua lại gói dịch vụ đó”, Karissa Bell, cây bút của Engadget bày tỏ.

Không chỉ đơn giản là cho thuê iPhone và thu về khi hết thời hạn, mục đích chính của Apple là nhằm cắt đứt hoạt động của các bên trung gian và mở rộng dịch vụ trả góp trên các thiết bị của mình.

Apple có dấu hiệu muốn lấn sân sang mảng dịch vụ cho thuê phần cứng từ lâu với các chương trình iPhone Upgrade Program hay gói AppleCare hàng tháng. Ảnh: Reuters.

Trước đó, chương trình iPhone Upgrade Program cho phép người dùng ngân hàng Citizen đổi mới iPhone mỗi năm mà không cần tốn thêm bất kỳ khoản phí nào. Hãng cũng đưa ra chương trình dùng Apple Card để mua iPhone trả góp không lãi suất. Tuy nhiên, hạn chế của dịch vụ này chỉ giới hạn với một số đối tượng khách hàng nhất định.

Do đó, dịch vụ cho thuê sắp tới của Apple hứa hẹn sẽ khắc phục những thiếu sót này, đồng thời mở rộng ra các thiết bị khác như iPad hay máy tính Mac.

Theo Mashable, Apple không phải là công ty công nghệ đầu tiên sử dụng hình thức trả phí thuê bao cho thiết bị của mình. Năm 2013, Adobe, tập đoàn phần mềm máy tính sở hữu ứng dụng chỉnh sửa ảnh Photoshop đình đám, đã ngừng bán trọn gói bộ sản phẩm của mình để buộc người dùng trả phí sử dụng hàng tháng.

Việc trả phí theo tháng có thể làm rào cản nâng cấp iPhone hàng năm thấp đi, khiến người dùng có động lực đổi máy mới hơn. Ảnh: The Verge.

Mảng kinh doanh dịch vụ của Apple đạt doanh thu 68,4 tỷ USD vào năm 2021, tăng 27% so với năm trước đó. Lĩnh vực này bao gồm Apple Care hoặc các dịch vụ trả phí như iCloud, Apple Music và ứng dụng trên App Store. Mảng bán điện thoại của hãng đạt doanh thu 192 tỷ USD trong năm qua.

Năm 2019, trong buổi báo cáo tài chính của Apple, nhiều ý kiến cũng đề xuất mở 1 dịch vụ cho thuê phần cứng cho hãng. Không phản bác ý tưởng này, Tim Cook thậm chí còn cho biết công ty đang nghiên cứu những dịch vụ tương tự và hứa hẹn có nhiều kết quả khả quan.

“Hiện nay có nhiều khách hàng mong muốn sử dụng các thiết bị theo gói dịch vụ để tiện nâng cấp sau này”, CEO Apple cho biết vào năm 2019.