Apple chia sẻ 9 mẹo bảo mật trên iPhone

Thời gian gần đây, Apple rất chú trọng đến vấn đề bảo mật và quyền riêng tư của người dùng. Điều này được chứng minh bằng một loạt hành động như công khai các nguồn hỗ trợ mà mới nhất là văn bản “Device and Data Access when Personal Safety is At Risk”, tính năng bảo mật theo dõi quảng cáo sắp ra mắt, ứng dụng gắn nhãn bảo mật, tính năng bảo mật mới trên Face ID, Apple Pay và tính năng Google Fact Check.

Mới đây, hãng tiếp tục cập nhật trên ứng dụng Tips một số mẹo bảo vệ quyền riêng tư bằng cách thay đổi cài đặt trên iPhone.

Một số thao tác thay đổi cài đặt bảo mật, giúp quản lý thông tin tốt hơn. Ảnh: 9to5mac.

Thông báo gồm 9 gợi ý từ hãng, giúp người dùng kiểm soát các thông tin bảo mật hiệu quả hơn: