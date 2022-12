Apple Car sẽ có giá dưới 100.000 USD

Mẫu xe hơi đầu tiên của Apple có thể ra mắt vào năm 2026 với giá dưới 100.000 USD và không hỗ trợ tự lái hoàn toàn.

Ảnh dựng xe tự lái của Apple dựa trên bằng sáng chế. Ảnh: Vanorama.

Phóng viên Mark Gurman của Bloomberg cho biết Apple đã dời ngày ra mắt mẫu xe tự lái đầu tiên sang năm 2026. Mức giá của xe sẽ dưới 100.000 USD , tương đương các mẫu Tesla Model S hay EQS của Mercedes-Benz.

Thiết kế của Apple Car cũng có thay đổi lớn. Trước đây, tin đồn dự đoán xe của Táo khuyết sẽ hoàn toàn tự lái, không có vô lăng và bàn đạp. Tuy nhiên, cập nhật mới nhất cho thấy ôtô sẽ có thiết kế truyền thống với ghế tài xế, vô lăng và bàn đạp.

Theo Gurman, chế độ tự lái hoàn toàn (cấp độ 5) sẽ bị loại bỏ để tập trung đưa Apple Car ra thị trường. Khi chạy trên đường cao tốc, tính năng này mới được kích hoạt nhưng ở cấp độ thấp hơn. Các kỹ sư Apple cho rằng công nghệ hiện nay chưa đủ để xe có thể hoàn toàn tự lái trong mọi trường hợp.

Apple vẫn có kế hoạch tích hợp ứng dụng giải trí trên xe. Khi chạy trên đường cao tốc, tài xế có thể xem phim hoặc chơi game. Nếu gần đến nội thành hoặc điều kiện thời tiết không thuận lợi, màn hình sẽ hiện cảnh báo để chuyển sang lái thủ công. Tính năng này dự kiến ra mắt đầu tiên tại Bắc Mỹ, sau đó cải thiện và mở rộng sang nhiều khu vực khác.

Về phần cứng, xe hơi sẽ trang bị chip xử lý do Apple tự phát triển, với sức mạnh "tương đương 4 con chip cao cấp nhất của Apple cho máy Mac gộp lại".

Theo MacRumors, con chip sẽ hỗ trợ những tác vụ xử lý liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), do đội ngũ phụ trách M-series phát triển. Hiện tại, chip xử lý đã hoàn thiện và sẵn sàng sản xuất. Tuy nhiên, Apple vẫn có thể tinh chỉnh hiệu năng và công nghệ bên trong để cắt giảm chi phí.

Một số tác vụ AI sẽ được xử lý trên đám mây. Apple dự tính phát triển hệ thống điều khiển từ xa để hỗ trợ tài xế trong trường hợp khẩn cấp. Theo Gurman, Táo khuyết đang trả 125 triệu USD /năm để sử dụng máy chủ của Amazon, trong khi toàn bộ dự án xe hơi (Project Titan) tiêu tốn của công ty khoảng 1 tỷ USD /năm.

Apple Car sẽ trang bị các cảm biến LiDAR, radar và camera để cung cấp thông tin địa điểm, làn đường, khoảng cách đến các vật thể xung quanh và tốc độ xe khi chạy trên đường.

Nguồn tin của Bloomberg cho biết Apple chưa lên thiết kế hoàn chỉnh cho xe mà vẫn trong giai đoạn "tiền nguyên mẫu". Công ty đặt mục tiêu hoàn thiện thiết kế trong năm 2023, tích hợp hoàn chỉnh tính năng vào 2024 trước khi thử nghiệm rộng rãi xe hơi vào năm 2025.

Hệ thống CarPlay thế hệ mới của Apple dành cho các mẫu xe hơi ra mắt từ năm 2023. Ảnh: Apple.

Apple đang tìm kiếm đối tác để sử dụng nền tảng xe điện có sẵn thay vì phát triển nền tảng riêng. Theo Gurman, đội ngũ thiết kế Apple Car có sự tham gia của một số cựu kỹ sư Tesla, Lamborghini và Porsche.

Phần mềm trên xe do cựu Giám đốc Tesla Stuart Bowers phụ trách, trong khi các vấn đề kỹ thuật, thử nghiệm và quy định an toàn do Desi Ujkashevic, cựu CEO Ford Motor đảm nhận. Phụ trách toàn bộ dự án là Phó chủ tịch Công nghệ Kevin Lynch.

Project Titan chứng kiến nhiều thay đổi từ khi khởi động năm 2014. Ban đầu, Apple có kế hoạch phát triển xe nguyên chiếc. Tuy nhiên đến 2016, tin đồn cho rằng Táo khuyết chỉ xây dựng nền tảng tự lái cho những phương tiện khác.

Năm 2020, kế hoạch tiếp tục thay đổi khi Apple muốn tạo ra xe tự lái hoàn toàn. Công nghệ tự lái từng được Táo khuyết thử nghiệm trên đường phố San Francisco, nhưng gặp nhiều sự cố như không thể phân biệt làn đường, thường xuyên đâm vào lề.