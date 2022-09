Áp lực phải hoàn hảo của Công nương Kate khi có tước vị mới

Trong vai trò mới, Công nương Kate, vợ của người kế vị ngai vàng, sẽ đảm nhận những trọng trách cao cả và áp lực hơn trước đây.

Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời hôm 8/9, Hoàng tử William và Kate đã chính thức được Vua Charles III trao tước hiệu Thân vương và Công nương xứ Wales trong bài diễn văn đầu tiên trên cương vị quân vương.

Cho đến thứ 5 tuần trước, Catherine (hay Kate) có lẽ không thể nào biết rằng cuộc đời mình sắp đón nhận một sự thay đổi cực kỳ lớn.

Là nàng dâu trưởng của hoàng gia Anh, vợ Hoàng tử William phải đảm đương những trách nhiệm nặng nề cùng với vai trò làm mẹ. Với tước vị mới, những nghĩa vụ đó sẽ còn to lớn hơn lúc trước, theo trang News.au.com.

Khoảnh khắc Vua Charles III, Nữ hoàng Elizabeth II và gia đình William trong Đại lễ Bạch kim. Ảnh: People.

Vai trò mới

Ngoài tước vị Công nương xứ Wales, Kate sẽ trở thành vương hậu tương lai khi chồng cô nối ngôi Vua Charles III. Trong sơ đồ thứ bậc, vợ chồng nhà Cambridge đã tiến lên một bước.

Là vợ của người kế vị, Kate cũng sẽ mất khá nhiều thời gian để làm quen với trọng trách mới và lấp đầy những khoảng trống trong hoàng gia khi số lượng thành viên phụng sự đã giảm lại.

Trong thông điệp toàn quốc ngày 9/9, Vua Charles III cũng bày tỏ hy vọng vợ chồng con trai cả sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và đưa những người khó khăn đến nơi có sự giúp đỡ.

Các thành viên hoàng gia sẽ có những trách nhiệm khác nhau sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời. Ảnh: AFP.

Từ khi về nhà chồng, Kate liên tục phát triển những dự án, tổ chức từ thiện liên quan đến sức khỏe tinh thần, nghệ thuật và thể thao.

Vào tháng 2/2022, cô xuất hiện bất ngờ trong chương trình CBeebies Bedtime Stories và đọc cuốn The Owl Who A Fear of the Dark của tác giả Jill Tomlinson khi kết thúc Tuần lễ Sức khỏe Tinh thần Trẻ em.

Vào tháng 5, cô và William đã góp tiếng nói vào chương trình Mental Health Minute, được phát trên mọi đài phát thanh ở Anh, để kêu gọi thính giả hãy giúp đỡ những người xung quanh đang phải chịu đựng sự cô đơn.

Nhiều người tin rằng với vai trò lớn hơn, Kate sẽ thực hiện các cam kết và bảo trợ cho nhiều tổ chức từ thiện.

“Kate ngày càng thể hiện niềm quan tâm đặc biệt đến sự phát triển trong những năm đầu. Tôi nghĩ cô ấy muốn cho công chúng thấy cô đã để lại di sản và tạo ra sự khác biệt trong lĩnh vực đó", nhà bình luận hoàng gia Richard Fitzwilliams cho biết.

Vừa là dâu trưởng, vừa làm mẹ

Bên cạnh cha mẹ, bộ ba nhà Cambridge là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis đều được thêm cụm “xứ Wales" ở cuối tên.

Phóng viên hoàng gia Roya Nikkhah của tờ The Times cho biết giống với bố mẹ, cả ba cũng sẽ tiếp nhận vai trò có sức nặng hơn.

“Trong những ngày và tháng tới, những đứa trẻ hoàng gia có thể xuất hiện nhiều hơn ở những khoảnh khắc đại gia đình đi kèm với sự thay đổi của triều đại”, cô nói.

Vừa qua, khi Công nương xứ Wales thông báo cho các con về sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng tử Louis (4 tuổi) đã an ủi mẹ bằng câu nói “Ít nhất bây giờ bà cố đang ở bên cạnh ông cố thân yêu”. Nhiều người đã xúc động trước tình cảm ngọt ngào của cậu bé.

Sau cha mình, ngai vàng sẽ được truyền lại cho Hoàng tử George, con trai cả của thân vương xứ Wales.

Còn Công chúa Charlotte sẽ được thừa kế chiếc vương miện nạm kim cương của Công nương Diana. Hiện báu vật này đang được gia tộc Spencer sở hữu và sẽ trao lại cho con gái út nhà Kate khi đến thời điểm thích hợp.

Những đứa trẻ xứ Wales sẽ là người góp phần truyền tải thông điệp của hoàng gia và dân chúng ở xứ sở sương mù.

Sau Hoàng tử William, vương miện sẽ được truyền lại cho Hoàng tử George (trái), tiếp theo là Công chúa Charlotte (phải) và sau đó là Hoàng tử Louis (giữa).

Đối với Kate, với tư cách là một người mẹ, cô đã cố gắng để bảo vệ con mình khỏi sự chú ý của công chúng và báo chí càng nhiều càng tốt.

Cuối tuần qua, nàng dâu trưởng của hoàng gia Anh cho biết cô muốn nhìn về tương lai thay vì quá khứ. Ngoài ra, cô bày tỏ lòng tôn trọng lịch sử gắn liền với tước hiệu này nhưng cũng muốn tạo ra con đường của riêng mình.

“Vợ chồng William đang tập trung vào việc củng cố lòng tin của người dân xứ Wales trong thời gian qua. Thân vương và công nương xứ Wales sẽ tiếp cận vai trò của họ theo cách thức khiêm tốn, giống như cách làm việc trước đây của họ", một nguồn tin cho hay.

Nàng dâu trưởng có thể đối mặt với sự so sánh không ngừng với Công nương Diana về phong cách và công việc.

Từng có thời gian, Catherine còn hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ các nhà bình luận nữ quyền về vẻ ngoài hoàn hảo của mình.

Ngôi sao điện ảnh người Anh Keira Knightley cho biết vẻ ngoài chỉn chu của Catherine gây áp lực khiến phụ nữ phải “trông thật đẹp đẽ” và “che giấu nỗi đau của chúng ta”.

Tiểu thuyết gia Hilary Mantel thậm chí còn cáo buộc Catherine trông giống như một "ma-nơ-canh cửa hàng không có cá tính của riêng mình".

Cho dù Kate có kế hoạch tạo ra con đường riêng, cô cũng không tránh khỏi thực tế rằng danh hiệu này có mối liên hệ chặt chẽ với đau khổ và bi kịch của mẹ chồng quá cố.

Điều đó đặt thêm gánh nặng cho cô và kích hoạt những cảm xúc chưa từng có trước đây với tước vị cũ.