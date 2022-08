Áp lực phải gầy của phụ nữ

Người mẫu Choi So Ra (Hàn Quốc) từng gây sốc với hình ảnh “da bọc xương” do ăn kiêng quá độ. Tại nhiều quốc gia châu Á, gầy gò vẫn được coi là tiêu chuẩn vẻ đẹp của phụ nữ. Ảnh: Choi So Ra.