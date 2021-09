Áp lực không được già của sao nữ

Áp lực luôn đẹp trước công chúng khiến ca sĩ, diễn viên can thiệp dao kéo. Song, nhiều sao nữ cảm thấy hối hận khi phẫu thuật thẩm mỹ lúc còn trẻ.

Mặc cho hậu quả của những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều ngôi sao vẫn can thiệp dao kéo, các biện pháp làm đẹp để trông hoàn hảo trong mắt công chúng. Gần đây, Linda Evangelista - một trong những siêu mẫu đình đám thập niên 1990, hình mẫu trẻ của nhiều cô gái trẻ - tuyên bố cô gặp tác dụng phụ trong lúc làm đẹp khiến cơ thể biến dạng, cuối cùng chọn rời xa giới giải trí.

“Người hâm mộ hay đặt câu hỏi tại sao tôi không xuất hiện, trong khi đồng nghiệp của tôi vẫn miệt mài hoạt động. Lý do là tôi bị biến dạng một cách tàn nhẫn khi áp dụng phương pháp CoolSculpting”, cô viết trên trang cá nhân.

Giống Linda Evangelista, nhiều ngôi sao bất chấp hậu quả nguy hiểm để giữ hình ảnh luôn đẹp trước công chúng. Có người hối hận sau khi làm đẹp, người kiên quyết nói không với phẫu thuật thẩm mỹ vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Siêu mẫu Linda Evangelista đánh mất hào quang vì biến chứng khi đi làm đẹp. Ảnh: Evening Standard.

Không được nhìn thấy phiên bản già của chính mình

Theo Women’s Health, Hollywood là thế giới hào nhoáng, sao hạng A luôn tìm cách níu giữ tuổi xuân để tồn tại ở kinh đô điện ảnh. Không có gì là xấu khi can thiệp dao kéo để bản thân đẹp hơn, tuy nhiên nhiều diễn viên, ca sĩ hối hận khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo nghiên cứu của Women’s Health, tiêm môi là liệu pháp làm đẹp được nhiều sao Hollywood lựa chọn. Jessica Simpson - ngôi sao nhạc pop đình đám - tiêm môi khi còn trẻ. Trong cuộc phỏng vấn với Glamour, ca sĩ người Mỹ nói: “Không hiểu sao tôi lại bơm môi. Tôi không thích điều đó chút nào. Tạ ơn Chúa vì môi tôi trở lại như cũ sau bốn tháng”.

Lisa Rinna - ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng với series Real Housewives of Beverly Hills - từng bị các trang báo gọi là “thảm họa thẩm mỹ” vì lạm dụng botox, chất làm đầy. Cô thừa nhận tiêm môi là “điều ngu ngốc tôi từng làm ở tuổi 24” .

“Tôi yêu cầu bác sĩ loại bỏ silicone nhiều nhất có thể. Họ gặp khó khăn trong chuyện đó, thậm chí gọi nó là ‘kinh tởm’. Tôi thấy mình may mắn hơn trước rất nhiều”, Rinna nói với TV Guide.

Jessica Simpson, Victoria Beckham và nhiều sao nữ hối hận khi can thiệp dao kéo. Ảnh: People, @victoriabeckham.

Ngoài ra, nâng ngực là phương thức làm đẹp được ưa chuộng của sao Hollywood. Nhiều cái tên nổi tiếng như Tori Spelling, Chrissy Teigen, Victoria Beckham… thừa nhận can thiệp dao kéo vòng một.

Trong cuộc phỏng vấn với Good Morning America, Tori Spelling tiết lộ cô phẫu thuật nâng ngực từ năm 20 tuổi. Tuy nhiên, sao phim Beverly Hills, 90210 cảm thấy hối hận sau khi lập gia đình. “Nếu biết điều này có thể ảnh hưởng đến việc nuôi con, tôi đã không làm điều đó”, bà mẹ 5 con nói.

Victoria Beckham cho rằng cô hối hận khi nâng ngực kích cỡ to nhưng lại phủ nhận với truyền thông những gì đã làm. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue Anh, nhà thiết kế nói: “Tôi có lời khuyên chân thành đến phái đẹp rằng, đừng ‘làm phiền’ bộ ngực của bạn. Thật ngu ngốc khi làm điều đó nhưng lại phủ nhận. Đó chỉ là dấu hiệu của sự bất an. Hãy mừng với những gì bạn đang có”.

Chrissy Teigen - vợ nam ca sĩ John Legend - thừa nhận nâng ngực từ năm 20 tuổi. Trong cuộc trò chuyện với người hâm mộ trên trang cá nhân, nữ người mẫu khẳng định cô từng nghĩ việc can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ là tuyệt vời, nhưng cuối cùng cô lại muốn có cơ thể tự nhiên sau nhiều năm sống với túi ngực.

“Chúng ta không sống để làm hài lòng người khác. Con người không ai là hoàn hảo. Việc can thiệp thẩm mỹ nảy sinh từ lòng đố kỵ và điều đó thật không công bằng. Ngoài ra, nếu muốn nuôi dạy con yêu lấy cơ thể, bạn phải làm gương”, Teigen nói với tạp chí Glamour.

Bên cạnh diễn viên, ca sĩ hối hận vì phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều ngôi sao gạo cội đề cao vẻ đẹp tự nhiên.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí ELLE, Julia Roberts cho rằng Hollywood là thế giới hỗn loạn, sao nữ là những người hoảng loạn.

“Phụ nữ không cho bản thân cơ hội thấy phiên bản tuổi già của chính mình. Tôi muốn các con nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt tôi chứ không phải cứng đơ”, sao phim Người đàn bà đẹp nói. Minh tinh huyền thoại đồng thời khẳng định cô đã “mạo hiểm” khi nói lên điều này và chọn cách không phẫu thuật thẩm mỹ để tồn tại trong nghề.

"Người đàn bà đẹp" Julia Roberts và sao phim Titanic Kate Winslet đều nói không với phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Getty, AP.

Kate Winslet cũng là ngôi sao nêu rõ quan điểm nói không với phẫu thuật thẩm mỹ. “Dao kéo đi ngược lại các giá trị đạo đức của tôi. Cha mẹ đã sinh ra tôi, nuôi tôi lớn và tôi tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên. Tôi sẽ không bao giờ xiêu lòng. Tôi là diễn viên, tôi không muốn gương mặt bị đơ cứng”, nữ diễn viên nói với Telegraph.

Gần đây, sao phim Titanic thắng giải Emmy 2021 ở đề cử Nữ chính xuất sắc trong series ngắn hoặc phim điện ảnh truyền hình với vai diễn trong bộ phim Mare of Easttown. Nữ diễn viên phần lớn để mặt mộc trong suốt quá trình ghi hình.

Meryl Streep - minh tinh gạo cội của Hollywood - khẳng định bà kiên quyết chống lại việc phẫu thuật thẩm mỹ sau khi chứng kiến nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa trải qua biến chứng đáng sợ.

“Khi chứng kiến biến chứng của đồng nghiệp, tôi rất sợ. Việc phẫu thuật thẩm mỹ chỉ khiến bạn giống như đang đeo mặt nạ. Bạn phải chấp nhận việc bản thân già đi. Cuộc sống này rất đáng quý. Khi mất đi người thân, bạn mới nhận ra tầm quan trọng của cuộc sống”, sao phim The Devil Wears Prada nói với Vanity Fair.

Ứng dụng chỉnh sửa ảnh làm nhiều người ám ảnh

Theo chuyên gia thẩm mỹ Tom Shakespeare, những năm đầu thế kỷ 21, số ca phẫu thuật thẩm mỹ ở Anh là 10.700 ca. Từ năm 2010 trở lại đây, con số lên đến 50.000 ca/năm và ngày càng tăng, phổ biến trong số đó là nâng ngực, theo số liệu của Hiệp hội các bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Ngày nay, Mỹ, Brazil, Nhật Bản và Hàn Quốc là các nước đứng đầu về số ca phẫu thuật thẩm mỹ, kể cả trong và ngoài giới giải trí. Ở Mỹ, mỗi năm có hơn 10 triệu ca can thiệp dao kéo để làm đẹp, theo BBC.

Nhiều sao trẻ và phái đẹp không ngại thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: @kyliejenner.

Theo chuyên gia, xã hội phát triển kéo theo áp lực về vẻ ngoài trẻ trung và xinh đẹp, nhất là với phụ nữ, những người luôn chịu định kiến ngoại hình. Các phương tiện truyền thông ngày nay đầy rẫy các show truyền hình, tác phẩm văn hóa đề cao vẻ ngoài quyến rũ. Điều đó làm nhiều người tin rằng chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi tuân thủ các chuẩn mực văn hóa.

Thống kê từ Hội đồng Nuffield về Đạo đức sinh học và quy trình thẩm mỹ cho thấy 85% các ca phẫu thuật thẩm mỹ đến từ nữ giới. Điều này phụ thuộc vào cái nhìn của đàn ông với phụ nữ.

Ngoài ra, Tiến sĩ Dennis Schimpf - tác giả cuốn sách Finding Beauty: Think, See and Feel Beautiful, đồng thời là người sáng lập tổ chức Phẫu thuật thẩm mỹ Sweetgrass, Charleston, Nam Carolina, Mỹ - cho rằng sự phát triển của các ứng dụng chỉnh sửa ảnh làm nhiều người bị ám ảnh.

“10 năm trước, hiếm khi chúng ta tự chụp ảnh, nếu có là tại các buổi tiệc như sinh nhật, lễ cưới. Giờ đây, chỉ bằng điện thoại di động, chúng ta thấy bản thân mỗi ngày với hàng trăm, hàng nghìn tấm ảnh trong điện thoại. Con người bị giám sát về chính mình và không hài lòng với bản thân”, tiến sĩ nói.

Trong cuộc khảo sát của tổ chức RealSelf, ngày càng nhiều người cảm thấy việc phẫu thuật thẩm mỹ là bình thường. Họ thậm chí đăng ảnh trước và sau khi dao kéo lên mạng xã hội, đó là điều hiếm thấy trước đây.

"Tôi có những bệnh nhân đến văn phòng và hỏi có nên hay không việc đăng ảnh trước và sau khi phẫu thuật. Đó là điều cách đây 5 năm tôi được yêu cầu giữ bí mật", tiến sĩ Lara Devgan, giám đốc y tế tại RealSelf, nói với Heathline.

Ngoài ra, nguyên nhân nhiều người can thiệp dao kéo là chi phí các phương thức phẫu thuật giảm, số lượng người làm ra tiền trong xã hội ngày càng tăng.

Trong quá khứ, phẫu thuật thẩm mỹ chỉ dành cho giới thượng lưu. Ngày nay, phái đẹp có nhiều lựa chọn để chi trả cho thẩm mỹ, từ giảm giá, vay tiêu dùng, chi trả bằng thẻ tín dụng... Ngoài ra, các tiến bộ công nghệ làm chi phí sản xuất giảm thúc đẩy nhiều nữ giới chọn phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp, chuyên gia khẳng định với Healthline.