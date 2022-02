Áp lực khi là con của người nổi tiếng

Sinh ra trong gia đình nổi tiếng là con dao hai lưỡi đối với sao trẻ. Họ được hưởng những đặc quyền nhưng phải nỗ lực phấn đấu để không bị hào quang của cha mẹ che phủ.

Trong đoạn video đăng ngày 15/2, Chet Hanks - quý tử của Tom Hanks - cho biết lớn lên dưới cái mác "con của người nổi tiếng" khiến anh cảm thấy áp lực. Chet kể trên hành trình trưởng thành, anh bị ganh ghét và đố kỵ.

"Trải nghiệm của tôi thậm chí còn phức tạp hơn vì danh tiếng trước hết đã là độc hại. Tôi thậm chí còn không nổi tiếng. Tôi chỉ là con của người nổi tiếng", Chet chia sẻ.

Diễn viên 31 tuổi cho rằng rất khó để phá vỡ bức tường thành kiến của người khác về anh. Bởi vậy, Chet phải sống với sự khinh thường, thù hận, so sánh, cảm giác tiêu cực. Và chưa kể, nếu cha bị ghét, anh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Đặc quyền đi đôi với áp lực

Theo The Independent, Chet là con thứ ba của Tom Hanks nhưng là con đầu lòng của tài tử với Rita Wilson. Ngôi sao Cast Away còn có những người con khác từ cuộc hôn nhân trước.

Chet tiếp bước truyền thống nghệ thuật gia đình với vai trò ca sĩ kiêm diễn viên. Anh từng xuất hiện trong phim Fantastic Four, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Empire... Về danh tiếng và tài năng, Chet kém xa cha mẹ mình.

Điều này giải thích vì sao công chúng không gọi Tom Hanks là "hổ phụ sinh hổ tử", họ chỉ xem Chet là chú mèo non nớt, bị vầng hào quang sáng chói của cha che khuất.

Chet Hanks áp lực khi là con trai của tài tử Tom Hanks. Ảnh: Vanity Fair.

Sinh ra ở vạch đích giống như việc mâm cỗ đã được bày sẵn, Chet chỉ chờ đến giờ động đũa. Anh thừa nhận sở hữu những đặc quyền mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng ao ước - du lịch khắp thế giới, ở khách sạn sang chảnh, di chuyển bằng phi cơ riêng...

Thế nhưng, khi bước vào tuổi trưởng thành, anh bắt đầu nghe những lời xầm xì, nói xấu sau lưng. Chet bị bạn bè khích bác, bài xích chỉ vì có người cha sở hữu khối tài sản hơn 400 triệu USD được cả thế giới biết đến.

Chet tự tạo cho mình vỏ bọc cứng rắn bằng hình xăm, cạo trọc đầu, ra vẻ bặm trợn. Song với anh, việc phòng vệ bằng vẻ ngoài chỉ có tác dụng ở độ tuổi 20.

Không chỉ bày tỏ thái độ giận dữ trước điều tiếng dư luận, Chet mất niềm tin vào chuyện tình cảm vì những người đến với anh thực chất chỉ bị hấp dẫn bởi tên tuổi của cha anh.

Vanity Fair nhận định chia sẻ của Chet Hanks có thể được cảm thông nhưng cũng dễ gây hiểu nhầm rằng Tom Hanks bỏ mặc con trai giữa mớ hỗn độn, nhất là sau câu nói: "Không tồn tại hình mẫu nam giới mạnh mẽ, trưởng thành nào để tôi nhìn vào và học hỏi".

Trên Twitter, người hâm mộ khuyên Chet tiết chế câu từ, ngừng diễn đạt hậm hực như kiểu đổ lỗi cho gia đình và cả thế giới. Bởi trên thực tế, Chet là đứa con mà Tom Hanks lo lắng nhất vì có tiền sử nghiện ngập, bạo hành phụ nữ.

"Câu nói của Chet chắc chắn khiến cha anh phải suy nghĩ và buồn lòng", một tài khoản viết.

Dựa hơi cha mẹ nổi tiếng

Trường hợp của Chet Hanks làm gợi nhớ đến Brooklyn Beckham. Đồng ý rằng quý tử 23 tuổi cũng đối mặt với áp lực vô hình, lớn lên trong sự soi mói và làm phiền quá mức của paparazzi. Tuy nhiên, ở Brooklyn chưa có nhiều nỗ lực phấn đấu, định hướng rõ ràng.

Trong nhiều năm qua, chàng trai sinh năm 1999 bị gắn mác bất tài, dựa hơi cha mẹ nổi tiếng.

Brooklyn đánh bóng bản thân bằng danh sách bạn gái hơn chục người ở tuổi đôi mươi, trước khi xác nhận kết hôn với người yêu hiện tại - Nicola Peltz. Nếu tìm kiếm từ khóa "Brooklyn Beckham" trên Google, kết quả sẽ cho ra tranh cãi về tài năng của Brooklyn hơn là thành tựu nhỏ giọt anh đạt được.

Theo Daily Mail, Brooklyn từng được đào tạo ở vị trí hậu vệ của Arsenal. Tưởng chừng sự nghiệp bóng đá của Brooklyn sẽ vang danh như bố, nhưng không lâu sau đó, anh đã bị trả về nhà vì “không có năng khiếu”.

Brooklyn có được hợp đồng thời trang nhờ bố mẹ. Anh xây dựng sự nghiệp nhiếp ảnh nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Nguồn tin The Sun tiết lộ Beckham đã gửi con trai đến New York cho nhiếp ảnh gia Rankin kèm cặp. Chỉ vài tháng sau, anh bất ngờ trở về Anh vì nhớ nhà.

"Brooklyn chật vật và khó khăn khi thực tập ở studio. Cậu ấy thiếu hầu hết kỹ năng nên đâm ra nản chí", báo Anh cho hay. Khóa học nhiếp ảnh ở trường danh tiếng Parsons School of Design cũng bị chàng quý tử bỏ ngang.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz trong show Cookin 'With Brooklyn. Ảnh: Vogue.

Hồi năm 2017, Brooklyn phát hành quyển sáng What I See và theo như bình luận thẳng thắn của The Guardian, đây là “sản phẩm được tạo bởi kẻ vô dụng, thiếu đầu tư từ mặt hình ảnh đến nội dung”.

Hay gần đây nhất, The Independent đưa tin con trai Beckham đầu tư 73.000 bảng Anh ghi hình mỗi tập show nấu ăn Cookin 'With Brooklyn. Sự vụng về, lóng ngóng khi làm bếp của anh đã bị chê cười.

Nữ MC Ulrika Jonsson không ngại phát biểu: "Phải thừa nhận rằng Brooklyn rất đẹp trai. Nhưng mà ngày tháng còn dài lắm. Cậu ấy dễ thương thật đấy nhưng bố mẹ cậu có vẻ tôn sùng con trai quá mức. Brooklyn chưa đủ tầm thực hiện show này".

Phấn đấu khẳng định bản thân

Khi The Karate Kid (2010) công chiếu, giới chuyên môn và khán giả đã bất ngờ trước màn thể hiện những đòn kung fu điệu nghệ của Jaden Smith. Cậu bé lúc ấy mới 12 tuổi được khen tài năng và sức hút điện ảnh như cha cậu, Will Smith.

Thành Long - siêu sao võ thuật góp mặt trong phim - tấm tắc khen: "Jaden hoàn thành xuất sắc vai diễn. Cậu bé có thể là Thành Long của Hollywood. Những ngón đòn kung fu ở cậu ấy cực kỳ ấn tượng".

Nổi tiếng sớm và không bị "lọt thỏm" trong sự nổi tiếng của cha mình nhưng không đồng nghĩa Jaden chưa bao giờ áp lực. Bước vào tuổi trưởng thành, Jaden bộc lộ bản ngã nổi loạn, bất cần và sa sút sự nghiệp. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã lấy lại phong độ.

Jaden hiện ngừng đóng phim và chuyển sang ca hát. Bên cạnh đó, anh được xem là biểu tượng của thời trang phi giới tính. "Tiểu Will Smith" khẳng định cái tôi cá nhân qua bộ ảnh mặc váy của thương hiệu Louis Vuitton và anh cũng là người đi đầu phong trào MSFTS (Những kẻ dị biệt có gu ăn mặc quái dị, unisex).

Anh trình làng thương hiệu thời trang MSFTs REP cũng theo xu hướng này, với thông điệp đề cao tuyệt đối sự bình đẳng giới tính.

Willow Smith - em gái của Jaden - cũng thăng hoa với con đường âm nhạc và người mẫu ảnh. Ngôi sao gen Z còn được Time vinh danh là một trong những người trẻ có ảnh hưởng nhất thế giới.

Jaden Smith, Kylie Jenner có chỗ đứng riêng trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp. Ảnh: @jadensmith/kyliejenner.

Từng bị xem là "con vịt xấu xí trong gia đình thiên nga", Kylie Jenner đã vượt qua tự ti ngoại hình và trở thành hot girl nổi tiếng nhất Instagram với hơn 311 triệu lượt theo dõi. Cùng với Kim Kardashian, Kylie dẫn đầu trào lưu môi tều được hàng triệu phụ nữ khắp thế giới yêu thích.

Nay, Kylie làm chủ thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics trị giá hàng tỷ USD. Celebrity Networth tiết lộ lượng tài sản của cô nhiều đến bất ngờ. Từ đứa trẻ bị xem thường, Kylie hiện đã là người kiếm nhiều tiền thứ hai trong gia đình, chỉ sau Kim Kardashian.

Chị em Gigi - Bella Hadid, Lily-Rose Depp, Maddox, Pax Thiên, Suri Cruise... cũng đã và đang trên hành trình phấn đấu trong công việc, học hành. Dù sinh ra ở vạch đích, là "cậu ấm cô chiêu" nổi tiếng Hollywood, họ vẫn cho thấy những nỗ lực khẳng định bản thân trước công chúng.