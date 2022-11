Áp lực đè nặng lên các ‘tiểu hoàng đế’ ở Trung Quốc

Giáo sư Jian Quanbao - Viện Nghiên cứu phát triển và dân số Trung Quốc, Đại học Giao thông Tây An. Trường này nằm trong “liên minh C9” gồm các trường đại học hàng đầu Trung Quốc do chính phủ lựa chọn vào năm 1998. Ảnh: Đại học Giao thông Tây An.