Áp lực của các buổi hẹn hò

Giá cả ăn uống, di chuyển tăng vọt đã tác động mạnh đến chi phí hẹn hò ở "quả táo lớn" của Mỹ. Nhiều người choáng ngợp khi số tiền bỏ ra cho một cuộc gặp cao hơn trước đây.

Lạm phát kéo dài khiến chi phí hẹn hò cũng tăng lên đáng kể.

“Ăn tối tại Cosme, uống cocktail ở Seville: anh chàng làm trong quỹ phòng hộ trả 600 USD . Dùng bữa tại khách sạn Beekman: chàng trai làm ở công ty quảng cáo đã chi 180 USD . Uống cà phê với đối tác bất động sản mất khoảng 15 USD ”, đó là số ít trong 28 buổi hẹn hò của Marin Haugo (31 tuổi), chuyên viên tuyển dụng và kinh doanh, ở thành phố New York (Mỹ).

Haugo đã ghi lại hành trình của cô trên TikTok và các video đều đạt hàng triệu lượt xem, kèm theo hàng nghìn người theo dõi mới.

Phần lớn các cuộc hẹn của Haugo đều do đối phương chi trả. Điều này đã khơi lại tranh luận kéo dài hàng thập kỷ về việc ai nên trả tiền.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng lạm phát đang khiến chi phí của mọi thứ, từ ăn uống đến rượu bia trở nên đắt đỏ hơn. Nhưng yếu tố đó không ngăn cản người tiêu dùng vẫn sẵn sàng “mở ví” để tìm bạn đời sau thời gian dài cô đơn vì đại dịch, theo Bloomberg.

Siết chi phí hẹn hò

Haugo nảy ra ý tưởng thực hiện thử thách hẹn hò của mình sau khi đi ngang qua ngôi nhà phía Tây của Carrie Bradshaw, do Sarah Jessica Parker thủ vai trong bộ phim Sex and the City.

Những trải nghiệm của cô xoay quanh các cuộc gặp với nhiều mẫu bạn trai, nhu cầu chia sẻ về tình bạn và áp lực giá cả khi sống ở New York đã thu hút sự quan tâm của không ít người xem.

Theo nghiên cứu gần đây từ công ty Match Group Inc, một người độc thân trung bình chi khoảng 1.560 USD /năm cho việc hẹn hò, tăng 40% trong thập kỷ qua.

Một cuộc khảo sát khác cho thấy nếu tính cả đời, người Mỹ đã bỏ ra khoảng 121.000 USD để xây dựng mối quan hệ lãng mạn.

Các con số cho khoản này ngày càng đắt đỏ hơn do tiền ăn uống, đi lại và quần áo tăng mạnh.

Theo báo cáo chỉ số giá tiêu dùng gần đây nhất, tiền ăn bên ngoài nhỉnh hơn 8% so với năm 2022, trong khi đồ uống có cồn trong nhà hàng hoặc quán bar tăng gần 7%.

Không có gì ngạc nhiên khi chi phí hẹn hò là chủ đề thường xuyên được thảo luận trên kênh TikTok của Haugo. Những người theo dõi cô thường tò mò: khi hóa đơn được đến bàn, cô ấy sẽ làm gì?

Marin Haugo ghi lại những khoảnh khắc hẹn hò của mình và đăng lên mạng. Ảnh: Bloomberg.

Chuyên viên tuyển dụng cho biết với những buổi hẹn xa xỉ, phần tính tiền sẽ do người lên kế hoạch đảm nhận.

Cô không mong đợi những người đàn ông thanh toán, nhưng hầu hết họ đều sẵn lòng làm điều đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý hành động này.

“Tôi có rất nhiều người theo dõi đến từ các nước châu Âu, nơi mà mọi người sẽ yêu cầu trả lại một khoản phí sau cuộc gặp”, cô nói.

Ngay cả khi không bỏ ra nhiều cho các buổi hẹn, chi phí mà một người phụ nữ phải trang trải hàng tháng cũng rất đáng kể. Haugo cho biết cô đã tiêu khoảng 50- 100 USD /ngày cho phương tiện đi lại, quần áo, trang điểm và các dịch vụ làm đẹp.

Tìm kiếm bạn đời ngày càng khó hơn

Caitlin Costa (25 tuổi, sống ở New York) cũng tham gia thử thách hẹn hò khi nhìn thấy các video của Haugo.

Sau khi chia tay bạn trai đã quen 2 năm vào tháng 10/2022, cô gái quyết định lên kế hoạch gặp gỡ 15 lần đối tác mới trong vòng một tháng.

Dù đa số các buổi đi chơi, uống nước, ăn tối đều do đối phương chi trả, phí sinh hoạt của Costa vẫn tăng lên khá nhiều.

Costa ước tính cô đã bỏ ra khoảng 50 USD một tháng cho việc trang điểm, ít nhất 80 USD với dịch vụ thuê quần áo và 20 USD /chuyến taxi. Costa làm tóc 4 tháng một lần, chi phí khoảng 300 USD .

“Thật là một tháng đắt đỏ”, Costa, giám đốc nghệ thuật trong lĩnh vực quảng cáo, than thở.

Chi phí hẹn hò tăng mạnh trong bối cảnh nhiều người độc thân đang phải vật lộn để tìm bạn đời sau thời gian giãn cách xã hội và những lo ngại về sức khỏe của đại dịch.

Các ứng dụng hẹn hò đã cố gắng tận dụng nhu cầu đó bằng cách triển khai những dịch vụ đăng ký cao cấp giúp tăng khả năng hiển thị hồ sơ.

Match, Hinge đã ra mắt một gói mới với giá 50 USD /tháng, trong khi Tinder đang thử nghiệm mức độ quan tâm của người dùng về gói đăng ký sẽ có giá khoảng 500 USD /tháng.

Chi phí hẹn hò đắt đỏ hơn khiến các cặp đôi phải hạn chế tiêu tiền như trước đây. Ảnh: Insider.

Khi tìm đến dịch vụ mai mối có tên A-gency, Aimee Belchak ở London (Anh) cũng từng trải qua thời gian khủng hoảng để tìm một mối quan hệ lãng mạn.

Cô gái 28 tuổi làm việc trong lĩnh vực sản xuất kịch đã quyết định thực hiện 28 buổi hẹn hò trong 28 ngày để gây quỹ từ thiện. Theo Belchak quan sát, ngân sách của cô bị ảnh hưởng khá nặng nề với các khoản chi từ thực phẩm, quần áo và phương tiện đi lại đều trở nên mắc hơn.

Cô đang cố gắng giảm tiêu hao tiền bạc bằng cách tái chế trang phục và tổ chức những buổi đi chơi rẻ hơn.

“Hẹn hò có thể rất tốn kém. Bạn chỉ cần chi tiêu thông minh và làm cho nó phù hợp lối sống của bạn”, Belchak chia sẻ.