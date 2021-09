Áp dụng triết lý Ikigai của Nhật Bản trong thiết kế nội thất

Triết lý Ikigai sẽ giúp bạn lựa chọn và thiết kế được những món đồ nội thất phù hợp hơn cho không gian sống của mình.

Triết lý Ikigai sẽ giúp bạn lựa chọn và thiết kế được những món đồ nội thất phù hợp hơn cho không gian sống của mình.

Cho dù bạn là người theo đuổi phong cách Minimalism hay Maximalism thì triết lý Ikigai đều giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nội thất cho ngôi nhà của mình.



Ikigai là gì?

Để hiểu rõ sự ảnh hưởng của Ikigai trong thiết kế nội thất, trước tiên ta phải tìm hiểu về triết lý này. Trong tiếng Nhật, Iki có nghĩa là cuộc sống và gai nghĩa là giá trị. Cụm từ này có thể hiểu là lý do bạn thức dậy vào buổi sáng hoặc lý do bạn tồn tại.

Tim Tamashiro, tác giả của cuốn sách How to Ikigai: Lessons for finding happiness and living your life’s purpose chỉ ra Ikigai của bạn nằm ngay giữa điểm giao nhau của 4 vòng tròn:

Việc bạn thích làm

Việc mà xã hội cần

Việc mang lại thu nhập cho bạn

Việc mà bạn có thể làm tốt

Khi xác định được, Ikigai sẽ dẫn bạn đến với hạnh phúc của mình.



Triết lý Ikigai ảnh hưởng thế nào đến việc thiết kế nội thất?

Triết lý này được các nhà thiết kế nội thất áp dụng khá nhiều trong các thiết kế của mình. Tamashiro giải thích điều này như sau: “Thiết kế là quá trình của lập kế hoạch, tưởng tượng, sáng tạo và thực hiện chúng. Nó sẽ được thực hiện tốt nhất khi bạn xác định điều thật sự làm mình hạnh phúc".

Các mẫu thiết kế không cần quá cầu kỳ. Điều quan trọng là chúng thể hiện được đúng những gì mà bạn mong muốn và tìm kiếm.

Với các chủ nhà, Ikigai khuyến khích bạn lựa chọn những món đồ mình thật sự yêu thích và đem lại hiệu quả cho phong cách mình chọn.

Đối với nhiều nhà thiết kế nội thất, Ikigai đóng vai trò rất quan trọng trong thiết kế của họ.

Triết lý này giúp họ tạo ra những không gian đúng như ý thích của khách hàng và chính họ cũng có thể theo đuổi đam mê trong thiết kế của mình.



Áp dụng triết lý Ikigai trong thiết kế nội thất

Theo triết lý Ikigai, một không gian sống hoàn hảo sẽ đạt đủ hai yếu tố: thẩm mỹ và chức năng. Dưới đây là một vài lưu ý khi áp dụng triết lý này vào việc thiết kế nội thất:

Mục đích sử dụng

Trong 4 vòng tròn xác định Ikigai, bạn có thể sử dụng vòng tròng: Việc bạn thích làm để lựa chọn mục đích của không gian. Nếu bạn muốn theo đuổi văn hóa trà đạo Nhật Bản, hãy dành một khu vực trong nhà cho sở thích này.

Bạn cũng có thể dựa trên việc mình thích làm để phát triển thêm các ý tưởng bày trí không gian và tìm mua các món đồ nội thất đúng như mong muốn.

_____

Thiết kế cá nhân hóa

Ikigai là để đi tìm những điều mà bạn yêu thích. Chính vì vậy, hãy khai thác triệt để các yếu tố này khi lựa chọn nội thất cho ngôi nhà của mình.

Các món đồ này không nhất thiết phải đi theo xu hướng số đông, bạn có thể tìm mua và sắp xếp chúng theo sở thích của mình.

Thay vì sử dụng những món đồ mới nhất, hợp thời, bạn cũng có thể sử dụng các tác phẩm nghệ thuận mình thích, các món đồ kỷ niệm để trang trí trong nhà.

Mặc dù Ikigai là để thể hiện niềm đam mê của bạn, nhưng đừng quá lạm dụng trong thiết kế. Điều này có thể khiến không gian trở nên lộn xộn và gây ra căng thẳng cho bản thân.