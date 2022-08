Áo tắm một mảnh đẹp nhất hè 2022

In họa tiết nổi: Hoa nhí, động vật, gingham luôn là những lựa chọn không lỗi thời. Do đó, nếu muốn trông trẻ trung và năng động, bạn có thể tham khảo các thiết kế kín đáo, có họa tiết bắt mắt. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý khi chọn họa tiết kẻ ô to hay hoa bản lớn vì nó dễ khiến vẻ ngoài trông già và mũm mĩm hơn. Ảnh: Hellomagazine, NYPost.