Áo sơ mi nam trở nên gợi cảm

Sơ mi xuyên thấu, ren được nam giới ưa chuộng. Mẫu áo gợi cảm nhìn mới mẻ hơn khi được phối đúng cách.

Thời trang nam đang bước sang kỷ nguyên mà mọi thứ đều có thể xảy ra. Những chiếc áo sơ mi ren, xuyên thấu phủ sóng mạnh mẽ, được nhiều fashionista ưa chuộng.

Vào năm 2012, nhà thiết kế Marc Jacobs diện áo sơ mi nam xuyên thấu lên thảm đỏ. Khoảnh khắc này giúp chiếc áo gợi cảm thu hút sự chú ý.

Mẫu áo được các thương hiệu xa xỉ lăng xê

Các thương hiệu xa xỉ tích cực lăng xê xu hướng diện áo xuyên thấu. Mẫu áo được Prada bán với giá 1.370 USD . Những nhãn hàng khác cho ra mắt các phiên bản có vẻ ngoài tinh tế. Thiết kế của Valentino trị giá 1.690 USD .

Áo sơ mi nam đang trở nên gợi cảm hơn nhờ chất liệu ren, xuyên thấu. Ảnh: Vogue.

Mẫu áo dần trở nên phổ biến hơn khi được một số thương hiệu bán với mức giá bình dân. Nhãn hiệu No Maintenance ở Los Angeles bán áo sơ mi nam xuyên thấu với giá 168 USD .

Kiểu áo này từng xuất hiện trước đó. Ở những nơi có khí hậu ấm, sơ mi lưới được mặc như áo khoác ngoài. Nhiều người phối mẫu áo với phông trắng để có vẻ ngoài thoải mái, năng động hơn.

Trong bộ phim Paid in Full chiếu vào năm 2002, nhân vật Rico (do rapper Cam'ron thủ vai) khoác sơ mi ren bên ngoài áo ba lỗ. Kiểu trang phục này khá phổ biến ở những nơi có khí hậu oi bức vào mùa hè như New York.

Áo sơ mi xuyên thấu, hở hang đang nói lên cách đàn ông đón nhận xu hướng trang phục phi giới tính.

Thời gian gần đây, nhiều thương hiệu đẩy mạnh trang phục nam giới có nét nữ tính. Fendi giới thiệu các mẫu áo crop top và quần shorts ngắn. Trong khi đó, người mẫu nam của Saint Laurent thể hiện phong cách gợi cảm với mẫu áo xẻ sâu, làm bằng ren.

Áo sơ mi ren hợp với thời tiết nóng

Zachary Banducci, 25 tuổi, một nhà phát triển phần mềm ở Dallas, thường xuyên mặc áo sơ mi ren với quần đùi. Anh nhận thấy: "Ngày càng nhiều đàn ông cảm thấy thoải mái khi mặc trang phục có nét nữ tính. Điều này khác biệt so với trong quá khứ".

Trang phục của Zachary Banducci mang hơi hướm cổ điển của những năm 1970. Đây là thời điểm trang phục hở hang thống trị tạp chí cho đàn ông như GQ.

Julien Tanrattana, 32 tuổi, một nha sĩ ở Paris, cảm thấy việc mặc một chiếc áo sơ mi ren như áo khoác mang lại cảm giác cổ điển như những năm 1970. Anh khen ngợi sự tinh tế của chiếc áo. Bên cạnh đó, Julien Tanrattana nhận thấy mẫu áo khiến người ta nhớ đến những chiếc áo xếp nếp của bà ngoại.

Mẫu áo được ưa chuộng ở nơi có thời tiết nóng. Bên cạnh đó, nhiều người mặc để khoe vóc dáng. Ảnh: Vogue, Wall Street Journal.

Alessandro Michele, giám đốc sáng tạo của Gucci, được khen ngợi khi cho ra mắt những mẫu áo bảnh bao. Vào tháng 4, Jared Leto diện mẫu áo sơ mi gợi cảm đến một sự kiện truyền thông ở Los Angeles.

Hơn cả sức sáng tạo của những thương hiệu thời trang cao cấp, áo xuyên thấu nói lên sự tự tin của người đàn ông, mong muốn khoe vóc dáng của một số người.

Rudy Arevalo, 39 tuổi, một nhà thiết kế nội thất ở Phoenix, Mỹ, cho biết: "Khi lớn tuổi, tôi tự tin mặc bất cứ thứ gì mình muốn". 2 năm trước, anh mua một chiếc áo sơ mi ren từ nhà bán lẻ thời trang nhanh Asos.

Ban đầu, Rudy Arevalo chỉ thấy thoải mái khi mặc nó khoác ngoài áo phông. Sau khi giảm 35 kg, anh tự tin mặc áo sơ mi ren. Điều này giúp chứng tỏ thành quả đạt được từ chế độ tập luyện nghiêm khắc.

Kevin Montes, nhà tuyển dụng làm việc trong lĩnh vực công nghệ, mặc áo sơ mi từ thương hiệu Niche của Nhật Bản. Mẫu áo giúp khoe khéo hình xăm và phần ngực săn chắc của Kevin.

Khi thời tiết trở nên nóng hơn, mẫu áo được dự đoán sẽ gây bão. Zachary Banducci và Kevin Montes cho biết họ cảm thấy bị cuốn hút bởi những mẫu áo sơ mi, như một cách để chống lại cái nóng ở Texas.