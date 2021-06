Áo phông đắt nhất thế giới có giá bao nhiêu?

3. Nữ ca sĩ Hàn Quốc nào gây tranh cãi vì mặc áo phông ủng hộ nữ quyền? Jisoo

Yoona

Joy Giữa năm 2020, Joy - thành viên nhóm Red Velvet - gây tranh cãi khi đăng loạt ảnh lên mạng xã hội với áo phông Dior in dòng chữ "We Should All Be Feminists" (tạm dịch: Tất cả nên trở thành nhà nữ quyền). Ở Mỹ, câu khẩu hiệu này không gây ra vấn đề lớn. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, nhiều người cho rằng phụ nữ theo chủ nghĩa nữ quyền rất cứng đầu, khắt khe. Ảnh: Soompi.