Áo nịt ngực đính sừng, túi hình người tại fashion week

Tại Tuần lễ Thời trang New York, chiếc túi xách hình người của Julia Fox khiến khán giả sợ hãi, theo Page Six. Nhiều người cho rằng mẫu phụ kiện của nữ diễn viên trông rùng rợn và khiến họ choáng váng. Thiết kế được làm bởi Mikhael Kale, dài 1,8 m và nặng 1,5 kg. Chiếc túi mô phỏng hình cô gái tóc vàng. Ảnh: Page Six.