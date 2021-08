Áo in hình chân dung Jennie gây tranh cãi

Chiếc áo in hình thành viên BlackPink có giá 30 USD với 4 kích cỡ khác nhau.

Theo Hype Beast, một tạp chí thời trang với các ấn phẩm về văn hóa trượt ván - Jenkem - ra mắt áo phông trắng lấy cảm hứng từ hình ảnh thành viên BlackPink. Thiết kế in hình chân dung của Jennie với tông màu trắng đen.

Bên dưới ảnh in dòng chữ Jen Kim "Yes, like the magazine" (tạm dịch: Vâng, tôi thích tạp chí). Sản phẩm được bán với mức giá 30 USD cùng gam màu trắng và 4 kích cỡ khác nhau.

Áo thun in hình Jennie. Ảnh: Hype Beast.

Sản phẩm nhanh chóng cháy hàng sau một ngày mở bán và được mua từ những người hâm mộ BlackPink. Tuy nhiên, món đồ cũng gây tranh cãi trên Twitter.

Nhiều người chia sẻ chiếc áo phông trắng trông thiếu tinh tế, khi dùng ảnh chân dung của Jennie in theo kiểu trắng đen không khác gì ảnh thờ. Số còn lại cho rằng sản phẩm của Jenkem không mang tính thời trang, chỉ dùng hình ảnh nữ ca sĩ để thu hút truyền thông, kiếm doanh thu từ người hâm mộ.

"Chiếc áo bình thường, chỉ in hình Jennie nhưng bán đến 30 USD . Tấm ảnh không đẹp mắt và hình in không sắc nét. Bạn đang trục lợi từ việc bán sản phẩm có in hình cô ấy. Tôi sẽ tẩy chay tạp chí này", tài khoản @sevisablink viết.

Vào tháng 7, thương hiệu bình dân H&M cũng ra mắt bộ sưu tập kết hợp với BlackPink gồm áo thun, crop top, váy, hoodie và phụ kiện như túi xách, dây chuyền, mũ beret. Chúng đều mang logo của nhóm, thể hiện phong cách của các thành viên trong từng món đồ.

Đáng chú ý trong bộ sưu tập là mẫu áo crop top hoodie và áo phông in hình ảnh các thành viên cùng tên nhóm. Màu sắc chủ đạo là trắng, đen và hồng. Các món đồ còn in thêm logo của BlackPink hoặc chữ ký của từng thành viên.

Không phát hành rộng rãi, bộ sưu tập chỉ được bán trên website và cửa hàng ở một số nước nhất định. Hiện tại, các cửa hàng ở Thái Lan, Hàn Quốc, Đức và Anh bán hết đồ nhanh chóng nhờ vào lượng fan của nhóm nhạc nữ nổi tiếng.