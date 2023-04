Áo hai dây 16 USD của Jennie cháy hàng

Jennie diện mẫu áo giá rẻ khi trình diễn tại Nhật Bản. Thiết kế hiện cháy hàng trên trang web thương hiệu.

Jennie diện áo 16 USD. Ảnh: jennierubyjane.

Rolling Stone nhận định chiếc áo trị giá 16 USD được Jennie (BlackPink) mặc trong chuyến lưu diễn đã cháy hàng.

Trong buổi biểu diễn tại Nhật Bản, Jennie mặc mẫu áo dáng ngắn, họa tiết hoa từ thương hiệu Cider. Khoảnh khắc Jennie diện thiết kế 16 USD được chia sẻ trên trang cá nhân vào 14/4. Đến 18/4, trên trang web thương hiệu, chiếc floral lace up tank top hết hàng với tất cả các size. Khách hàng phải đặt trước để mua mẫu áo. Bên cạnh đó, thương hiệu thêm ảnh của thành viên nhóm BlackPink trong phần mô tả sản phẩm.

Fenco Lin và Yu Oppel - 2 trong 4 người sáng lập thương hiệu - cảm thấy ngạc nhiên và hạnh phúc khi Jennie diện một trong những thiết kế đặc trưng của nhãn hàng. "Chúng tôi là những người hâm mộ cuồng nhiệt của BlackPink. Âm nhạc, cách hiện diện trên sân khấu và âm nhạc của họ đều rực rỡ. Mỗi thành viên có nét độc đáo riêng. Họ là nguồn cảm hứng của chúng tôi từ những ngày đầu tiên", Fenco Lin và Yu Oppel chia sẻ.

Trên trang web của nhà mốt, thiết kế đang hết hàng. Người mua cần đặt trước. Ảnh: jennierubyjane.

Trước đó, Jennie diện mẫu váy nhung giá 30 USD của thương hiệu trong BlackPink The Game. Ngoài ra, Jisoo - thành viên nhóm BlackPink - cũng từng mặc trang phục từ nhãn hàng.

Những người sáng lập thương hiệu cho biết: "Việc nhìn thấy Jennie diện quần áo của chúng tôi nhiều lần giống như giấc mơ trở thành sự thực".

Thời gian gần đây, tên tuổi của Jennie cùng các thành viên trong nhóm phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội sau phần trình diễn của BlackPink tại Coachella. Các cô gái biểu diễn ở lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Mỹ với vị trí "headliner". Họ được đánh giá cao với những màn biểu diễn nhiệt huyết, công phu.

Jennie gây ấn tượng với phần trình diễn solo ca khúc You And Me. Cô tiếp tục nhận lời khen khi khoác lên mình thiết kế theo xu hướng ballet core.