Áo đấu khổng lồ của Messi bay trên bầu trời Argentina

Hình ảnh chiếc áo đấu khổng lồ in số 10 lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Telam.

Vài phút trước khi trận bán kết giữa tuyển Argentina và Croatia diễn ra vào rạng sáng 14/12 (giờ Hà Nội), hình ảnh trực thăng kéo theo một chiếc áo đấu khổng lồ của cầu thủ Messi được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo Prensa Libre, chiếc áo bản sao dài 18 m, rộng 12 m, có in tên ngôi sao Argentina và số 10 gắn với anh. Hình ảnh chiếc áo càng gây ấn tượng khi được trực thăng kéo bay qua bầu trời thành phố Rosario - nơi Messi sinh ra.

Sáng kiến này do một nhóm công nhân xưởng dệt ở thị trấn Serodino nghĩ ra và nhận được sự hỗ trợ của một nhóm người hâm mộ "La Albiceleste". Lực lượng cứu hỏa tình nguyện địa phương giúp kéo áo bằng trực thăng.

Juan Pio Drovetta, người đứng đầu thị trấn, cho biết đây cũng không phải lần đầu tiên chiếc áo này "bay" trên đường phố Rosario. Trước đó, nó lần đầu được kéo lên trong trận tứ kết giữa Argentina và Hà Lan.

"Chúng tôi sử dụng chiếc móc áo khổng lồ, kiểm tra độ bền của các đường may và rồi kéo nó lên để mọi người có thể thưởng thức từ nhiều khu vực khác nhau", ông cho biết.

Rạng sáng 14/12, Croatia nhận thất bại 0-3 trước Argentina ở bán kết World Cup 2022. Sau 8 năm, "La Albiceleste" mới lại bước đến vòng chung kết của giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Argentina sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Pháp - Morocco vào lúc 22h ngày 18/12.

