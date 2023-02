Áo dài Việt Nam của Lee Je Hoon trong 'Taxi Driver 2' được khen

Tạo hình mới nhất của Lee Je Hoon trong "Taxi Driver" mùa 2 có sự khác biệt so với các sao nam quốc tế từng diện áo dài trước đây.

Sau hai tập phát sóng, bộ phim Taxi Driver mùa 2 của Hàn Quốc nhận được sự quan tâm và chú ý của công chúng, với rating 12,1% theo đài SBS. Đáng chú ý, bộ phim với những yếu tố đậm chất Việt Nam tạo được hiệu ứng tích cực đối với khán giả trong nước.

Bên cạnh những cảnh quay tại TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Huế, hình ảnh nhân vật chính Kim Do Ki (do Lee Je Hoon thủ vai) trong tà áo dài ngay lập tức được khán giả Việt chú ý. Theo đó, xuất hiện trong phân cảnh tại Việt Nam, nam chính diện lên chiếc áo dài được làm từ chất liệu gấm in hoa văn chìm.

Bộ trang phục áo dài của Lee Je Hoon trong bộ phim Taxi Driver mùa 2.

Được mix&match đa dạng, hình ảnh chiếc áo dài vẫn giữ nguyên như vạt áo qua gối và không tái xử lý bất kỳ cấu trúc nào bên ngoài trang phục. Những đường cài nút tuân thủ chiều bên phải của trang phục áo dài truyền thống. Ngoài ra, chi tiết in trên bề mặt chiếc áo dài của nam chính là hoa sen.

Anh kết hợp với áo dài với quần ống rộng chất liệu satin óng ánh. Thêm vào đó, đôi giày loafers màu nâu dường như giúp tổng thể trang phục càng trở nên nhất quán và hài hòa. Hình ảnh của nhân vật Kim Do Ki mang đến khán giả hình ảnh áo dài trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn tôn vinh bản sắc của Việt Nam.

Theo trang Daum, phong cách thời trang của nam chính trong tà áo dài Việt Nam, mắt kính chuồn chuồn và phụ kiện lạ mắt chính là yếu tố gây cười của bộ phim. Trang này còn cho rằng khán giả đặt nhiều kỳ vọng về sự đa dạng trong những tạo hình sắp tới của nhân vật Kim Do Ki.

Các sao quốc tế như biệt đội Running Man Hàn Quốc, Shane Filan hay Eunhyuk từng lựa chọn trang phục áo dài khi đặt chân đến Việt Nam.

Trước Lee Je Hoon, những sao nam quốc tế như biệt đội Running Man Hàn Quốc, cựu thủ lĩnh Westlife - Shane Filan,... từng diện áo dài khi đặt chân đến Việt Nam. Có thể thấy, hình ảnh các sao nam trong tà áo dài Việt được thể hiện chỉn chu, tôn trọng quốc phục của nước sở tại, thậm chí có vài tên tuổi như Eunhyuk của Super Junior đội cả mấn nam truyền thống.