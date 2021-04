Áo dài tôn vòng eo 58 cm của vợ Phan Mạnh Quỳnh

Tối 16/4, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy tổ chức thánh lễ hôn phối tại nhà thờ ở Nghệ An. Sau hơn nửa thập kỷ yêu nhau, cả hai chính thức về chung.

Sánh đôi cùng vẻ lịch lãm của Phan Mạnh Quỳnh, cô dâu diện mẫu áo dài cưới nổi bật với các chi tiết theo phong cách baroque hoàng gia. Ngoài ra, áo dài của cô dâu Phan Mạnh Quỳnh được nhà thiết kế sử dụng corset dựng gọng siết eo, tôn vòng eo 58 cm.

Thiết kế đảm bảo độ kín đáo với phần cổ truyền thống. Bộ áo dài này được sáng tạo bởi nhà thiết kế Linh Nga.

Chia sẻ với Zing, Linh Nga tiết lộ: "Baroque là một trong những phong cách có kiểu trang trí xa hoa và lộng lẫy lâu đời nhất châu Âu. Để thể hiện đúng tinh thần của phong cách này, tôi đã sử dụng và đính kết thủ công 8.000 viên đá Swarovski, kết hợp cùng ren hoa 3D Pháp, ngọc trai preciosa cao cấp có ánh trắng ivory bắt sáng cực tốt. Chi tiết này giúp tạo nên các dải đối xứng ở ngực áo, làm điểm nhấn cho toàn bộ cánh".

Về chất liệu, nhà thiết kế ưu tiên loại vải thoáng mát và mỏng nhẹ như ren couture phối voan dệt kim sa cao cấp. Cô lồng ghép 4 lớp vải tạo nên sự thướt tha, tôn vóc dáng, đảm bảo sự kín đáo nhưng vẫn thoải mái cho Khánh Vy. Phần đuôi váy có độ dài vừa phải và được điểm xuyết các họa tiết baroque.

Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy công khai chuyện tình cảm vào năm 2015. Nam ca sĩ cầu hôn bạn gái vào cuối năm 2018. Họ dự định tổ chức hôn lễ vào 1/12/2019 nhưng phải hoãn do dịch bệnh.

Khánh Vy (sinh năm 1994 tại Khánh Hòa) là người mẫu ảnh, từng xuất hiện trong MV của Đức Phúc hay Only C. Cô hiện tập trung vào công việc kinh doanh online tại TP.HCM. Khánh Vy từng ghi danh tại cuộc thi The Face Vietnam mùa 2, nhưng không tiến sâu.