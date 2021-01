Anthony Mackie từng bị Will Smith đấm nhầm

Ngôi sao thủ vai siêu anh hùng Falcon trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel từng lãnh một cú đấm từ Will Smith do nhầm lẫn.

Theo NME, Anthony Mackie mới đây xuất hiện trong chương trình The Jess Cagle Show để quảng bá cho bộ phim mới Outside the Wire chuẩn bị được phát hành trên Netflix. Tại đây, nam diễn viên chia sẻ câu chuyện về lần bị Will Smith đấm nhầm tại một bữa tiệc tổ chức hồi năm 2019.

Theo lời kể, sự việc xảy ra tại bữa tiệc sinh nhật 50 tuổi của Will Smith được tổ chức tại Budapest, Hungary. Khi ấy, Mackie được đề nghị đem bánh sinh nhật tới cho Smith: “Tôi đang đứng trên sân khấu với Will Smith trong một tiết mục. Sau khi chúng tôi đưa bánh lên, Will Smith trông thấy và nói, ‘Chào, Anthony Mackie’. Tôi thấy ngỡ ngàng vì Will Smith biết tên mình”.

Anthony Mackie vào vai quân nhân trong bộ phim hành động Outside the Wire phát hành trên Netflix. Ảnh: Netflix.

“Tôi định sẽ đập tay với anh ấy. Không hiểu lúc ấy ma xui quỷ khiến thế nào, nhưng tôi đổi ý và chuẩn bị cho một cái ôm. Nhưng Smith thì nghĩ tôi vẫn muốn đập tay. Kết quả, cái đập tay đã biến thành một cú đấm khá mạnh trúng quai hàm”, Mackie hồi tưởng tình huống hài hước.

“Rồi anh ấy đỡ tôi dậy và hỏi 'Cậu ổn chứ?'. Tôi đáp ‘Chắc thế. Giờ mình chuyển qua đánh nhau hả?’. Anh ấy trả lời ‘Không, không, tôi xin lỗi’”, Mackie kết thúc.

Khi chứng kiến biểu cảm ngỡ ngàng của người dẫn chương trình Julia Cunningham, Anthony Mackie đùa: “Will Smith đấm vào quai hàm tôi. Một người đàn ông giận dữ. Anh cố tình làm vậy. Chẳng đời nào người ta lại nhầm một cái ôm với cú đấm vào quai hàm cả”.

Sắp tới, Anthony Mackie sẽ trở lại với vai siêu anh hùng Falcon trong mini-series The Falcon and the Winter Soldier phát hành trên hệ thống xem video trực tuyến Disney+.