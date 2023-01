‘Ant-Man 3’ khắc phục vấn đề của Marvel

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" không chỉ bắt đầu giai đoạn mới. Tác phẩm được kỳ vọng cải thiện loạt vấn đề từ Giai đoạn 4.

‘Ant-Man 3’ hứa hẹn sẽ khắc phục vấn đề của Marvel. Ảnh: Marvel Studios.

Theo Screen Rant, bom tấn Ant-Man and the Wasp: Quantumania hứa hẹn đưa kỷ nguyên đa vũ trụ của Marvel vào đúng khuôn khổ. Loạt dự án truyền hình và điện ảnh trước đó trong Giai đoạn 4 bị đánh giá rời rạc, thiếu điểm nhấn.

Việc tập trung quá nhiều vào các lát cắt nhỏ lẻ, bỏ qua bức tranh lớn là đa vũ trụ khiến khán giả mơ hồ trong Giai đoạn 4 của MCU. Dẫu vậy, một số tác phẩm là điểm sáng như Spider-Man: No Way Home hay Doctor Strange in the Multiverse of Madness giúp người hâm mộ bước đầu trải nghiệm sự thú vị của đa vũ trụ.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania với sự khám phá thế giới lượng tử sẽ đưa Marvel trở lại đúng định hướng, đồng thời xác lập liên kết giữa các tác phẩm trong Giai đoạn 5. Ngoài ra, Kang the Conqueror (Jonathan Majors thủ vai) được giới thiệu có thể vượt qua cái bóng của gã titan điên Thanos.

Kang phải cho thấy bản thân xứng tầm là ác nhân của kỷ nguyên đa vũ trụ. Ảnh: Marvel Studios.

Mọi chi tiết dần cho thấy sự liên kết khi Ant-Man and the Wasp: Quantumania được ra mắt. Người hâm mộ dần nhận thấy vòng tay của Kamala Khan trong Ms. Marvel và thập nhẫn trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings trở nên rõ ràng hơn.

Qua màn đối thoại lành ít dữ nhiều giữa Ant-Man (Paul Rudd) và Kang, sẽ cần một nhóm siêu anh hùng hợp sức mới có thể đánh bại kẻ chinh phục này. Ant-Man 3 có thể chưa phô diễn quá nhiều về năng lực mà tập trung xây dựng cốt truyện của Kang. Thế nhưng Marvel Studios chắc chắn đã toan tính để tạo sự kỳ vọng từ người hâm mộ.

Nhìn chung, Giai đoạn 4 trong Vũ trụ điện ảnh Marvel cũng mang đến những điểm tích cực khi phát triển khối nhân vật kế cận sau Avengers: Endgame. Sắp xếp và định hướng lại một số vấn đề như kỹ xảo hay tri ân di sản mà Chadwick Boseman để lại trong vai Black Panther.