Anne Hathaway hóa kẻ trộm đá quý trong phim mới

Anne Hathaway sẽ góp mặt trong “Locked Down”, bộ phim dài lấy cảm hứng từ đại dịch Covid-19.

NJ đưa tin nữ diễn viên Anne Hathaway cùng Chiwetel Ejiofor góp mặt trong bộ phim Locked Down, dự kiến phát hành trên HBO Max. Tác phẩm lãng mạn, hài xoay quanh Linda (Hathaway) và Paxton (Ejiofor), một đôi tình nhân với mối quan hệ rạn nứt.

Nhưng dự định đường ai nấy bước của Linda và Paxton bất thành khi đại dịch bùng phát và lệnh cách ly toàn xã hội được ban bố. Hai người bị mắc kẹt với nhau trong căn nhà từng ghi dấu hạnh phúc. Cuộc sống chung tù túng những ngày giãn cách xã hội đẩy họ tới quyết định cùng nhau thực hiện một phi vụ trộm đá quý táo tợn.

Anne Hathaway và Chiwetel Ejiofor trong một cảnh của bộ phim Locked Down. Ảnh: HBO Max.

Locked Down do Doug Liman đạo diễn. Ông nổi tiếng với các tựa phim The Bourne Identity (2002), Mr. and Mrs. Smith (2005), Edge of Tomorrow (2014)… Biên kịch Steven Knight, từng nhận đề cử Oscar hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc cho Dirty Pretty Things (2002), là người chấp bút kịch bản.

Trailer đầu tiên của Locked Down được HBO Max tung lên mạng ngày 5/1. Qua đoạn giới thiệu dài hơn hai phút rưỡi, khán giả thấy được tình thế bế tắc của cặp tình nhân cũng như những hình ảnh quen thuộc giữa đại dịch như người ta mua tích trữ giấy vệ sinh và trò chuyện qua các ứng dụng trực tuyến.

Phim có sự góp mặt của Ben Stiller, Ben Kingsley, Mindy Kaling, Lucy Boynton, Stephen Merchant… và dự kiến ra mắt vào ngày 14/1.