Anne Hathaway gợi cảm với mốt mặc như không

Trước đó, nữ diễn viên được khen khi diện váy đen dự sự kiện Berlinale International Film Festival lần thứ 73. Cô có mặt tại Đức để quảng bá bộ phim She Came to Me. Nữ diễn viên chọn trang phục từ nhà mốt Alaia. Bộ đồ được phối bởi stylist Erin Walsh. Ảnh: Vogue, Glamour.