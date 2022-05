Anna Trương tổ chức lễ cưới ở Mỹ

Ngày 24/5, trên trang cá nhân, Anna Trương - con gái của nhạc sĩ Anh Quân - chia sẻ loạt ảnh trong ngày trọng đại được tổ chức tại Mỹ. "It was just the best day ever, more photos to come" (Tạm dịch: Đó là ngày tuyệt vời nhất từ trước đến nay, sẽ có thêm nhiều bức ảnh trong thời gian tới), cô viết.