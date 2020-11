Anime điện ảnh ‘Thanh gươm diệt quỷ’ lập kỷ lục phòng vé tại Đài Loan

Tại Đài Loan (Trung Quốc), “Demon Slayer - The Movie: Mugen Train” trở thành phim Nhật Bản ăn khách nhất lịch sử thị trường chỉ sau chưa đầy ba tuần ra rạp.

Ở quê hương Nhật Bản, anime điện ảnh của Demon Slayer đã thu hút 17,5 triệu lượt khán giả, đem lại doanh thu 23,2 tỷ yen ( 214 triệu USD ) sau 31 ngày trình chiếu. Đây hiện là phim ăn khách thứ năm lịch sử điện ảnh xứ sở hoa anh đào và được kỳ vọng có thể chiếm ngôi đầu đang thuộc về Spirited Away (2001).

Tuy nhiên, thành công của bộ phim hoạt hình không chỉ dừng lại ở đó. Theo tạp chí Variety, Demon Slayer - The Movie: Mugen Train liên tiếp lập kỷ lục tại Đài Loan (Trung Quốc).

Anime điện ảnh của Thanh gươm diệt quỷ không chỉ gây sốt tại quê nhà, mà còn đang lập kỷ lục phòng vé tại Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Muse.

Do Muse Communication phát hành tại Đài Loan từ 30/10, sau 17 ngày trình chiếu, phim thu 360 triệu TWD ( 12,6 triệu USD ). Theo đó, Demon Slayer - The Movie là bộ phim Nhật Bản, cũng như là tác phẩm hoạt hình ăn khách nhất tại Đài Loan từ trước tới nay. Trong năm 2020, đây hiện cũng là phim có thành tích tốt nhất phòng vé xứ Đài.

Tác phẩm hưởng lợi lớn khi không phải cạnh tranh với các bom tấn Hollywood do tình hình dịch Covid-19. Năm nay, bên cạnh Demon Slayer - The Movie, mới chỉ có hai phim khác đạt doanh thu trên 300 triệu TWD ở Đài Loan là Train to Busan: Peninsula của Hàn Quốc và Tenet của Mỹ.

Poster của bộ phim tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Muse.

Giám đốc Muse Communication - Kang Zhen-mu - phát biểu trên Variety: “Tại Đài Loan, các bộ phim hoạt hình của cả Hollywood lẫn Nhật Bản rất được yêu thích nhờ phần nội dung truyền cảm hứng, giàu năng lượng tích cực và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Nhưng anime thường mang nhiều yếu tố giả tưởng hơn, và khán giả Đài Loan đặc biệt thích điều này”.

“Công chúng Đài Loan đã quen với phim hoạt hình Nhật Bản suốt nhiều thập kỷ qua. Câu chuyện trong Demon Slayer chặt chẽ, gây cảm động và dễ hiểu. Các yếu tố kỹ thuật như âm nhạc hay hiệu ứng hình ảnh rất tuyệt vời. Bộ phim trở thành đề tài bàn luận của không chỉ trẻ em, mà cả người lớn nữa”, Kang giải thích thêm.

Người đứng đầu Muse Communication đồng thời kỳ vọng thành công của Demon Slayer - The Movie sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho giới làm phim hoạt hình Đài Loan.

“Ở Đài Loan, nhiều cá nhân có kỹ thuật tốt, cũng như sở hữu kinh nghiệm làm việc cho các hãng nước ngoài. Tuy nhiên, ngành công nghiệp hoạt hình của chúng tôi vẫn còn nhiều điều phải giải quyết”, Kang nhận định.