Anime ‘Attack on Titan’ kết thúc trong năm 2022

Mùa thứ tư của loạt phim hoạt hình Nhật Bản “Attack on Titan” được chia làm hai nửa, với phần sau dự kiến phát hành trong năm 2022.

Comicbook đưa tin tập 75 của Attack on Titan đã lên sóng ngày 28/3. Loạt anime đang trải qua mùa bốn mang tên Attack on Titan: The Final Season. Đây là mùa phim khép lại toàn bộ series hoạt hình 8 năm tuổi.

MAPPA Co., Ltd - đơn vị sản xuất bộ anime Attack on Titan - chính thức thông báo phần còn lại của mùa bốn sẽ trở lại trong năm 2022. Thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi tập 75 ra mắt khán giả tại Nhật Bản. Tập phim khép lại với đoạn giới thiệu đặc biệt, tiết lộ những nội dung sắp tới của series.

Mùa bốn của anime Attack on Titan chuyển thể nội dung từ chương 91 tới 139 của manga gốc. Ảnh: MAPPA.

Tập 76 anime Attack on Titan chưa ấn định cụ thể thời gian phát sóng. Theo thông tin từ hãng phim, phần còn lại của mùa bốn dự kiến lên sóng trong tháng 1/2022 và khép lại vào tháng 3/2022.

Tháng 4 năm nay, nguyên tác manga Attack on Titan của tác giả Isayama Hajime sẽ chính thức khép lại sau hơn một thập kỷ (2009-2021) làm mưa làm gió trên toàn thế giới.

Dù nguyên tác sắp khép lại, kịch bản bộ anime Attack on Titan vẫn còn nhiều nội dung từ truyện tranh chưa được khai thác. Một trong số đó là diễn biến tâm lý của nam chính Eren trước và trong trận chiến cuối cùng với loài khổng lồ.