Anh vợ cùng em rể hành hung phóng viên

Phát hiện phóng viên đi xác minh tình trạng khai thác đất trái phép, Nguyễn Văn An cùng em rể chặn đường rồi dùng cuốc và gậy tấn công nạn nhân.

Ngày 10/7, Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, có quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Văn An (36 tuổi) và Đào Nhật Vũ (28 tuổi, em rể An, cùng trú xã An Dũng) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan chức năng, tối 1/7, anh Nguyễn Nhật Hào (phóng viên Tạp chí Kinh tế và Đồ uống) cùng một người khác đi ôtô đến xã An Dũng (huyện Đức Thọ) để xác minh tình trạng khai thác đất trái phép theo phản ánh.

Hình ảnh An (áo cam) dùng cuốc hành hung nam phóng viên. Ảnh cắt từ clip.

Dọc đường về, phóng viên này bị An và Vũ chặn lại, yêu cầu xuống xe. Trong lúc hai bên nói chuyện, An cầm cuốc vét đánh vào đầu, tay anh Hào. Hình ảnh camera cho thấy Vũ cũng lao vào hỗ trợ anh vợ.

Bị tấn công, anh Hào dùng tay đỡ đòn rồi vùng chạy nhưng bị nhóm người này truy đuổi.

Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh điều trị trong tình trạng đa chấn thương. Kết quả giám định cho thấy tỷ lệ thương tích của anh Hào là 5%.