Ánh Viên phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tham dự 2 nội dung và đem về 2 tấm HCV cho đoàn Quân đội trong ngày mở màn môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Tối 12/12, tại Cung thể thao dưới nước (Hà Nội), môn bơi bước vào những nội dung chung kết đầu tiên. Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn là tâm điểm chú ý sau khi không tham dự SEA Games 31. Kình ngư quê Cần Thơ giành HCV và phá kỷ lục đại hội ở nội dung 100 m tự do nữ với thời gian 56 giây 99, vượt kỷ lục cũ do chính bản thân lập cách đây 4 năm là 57 giây 26.

Ánh Viên giành HCV thứ hai cho đoàn Quân đội khi cùng Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Thúy Hiền và Mai Trần Tuấn Anh cán đích đầu tiên ở chung kết 800 m đồng đội tiếp sức nam nữ tự do với thời gian 8 phút 2 giây 11.

Đoàn Quân đội còn giành thêm 2 HCV với sự tỏa sáng của tuyển thủ Hồ Nguyễn Duy Khoa và kình ngư 13 tuổi Nguyễn Thúy Hiền. Duy Khoa vượt qua Nguyễn Huy Hoàng ở chung kết 200 m bướm nam với thời gian 1 phút 59 giây 61, so với 2 phút 0 giây 33 của kình ngư người Quảng Bình.

Thúy Hiền gây bất ngờ khi thắng đàn chị Vũ Thị Phương Anh (TP.HCM) để về nhất chung kết 50 m ếch nữ. Kình ngư người Quân đội cán đích với thời gian 33 giây 41, ít hơn Phương Anh 33% giây. Kình ngư 13 tuổi còn giành thêm tấm HCB ở nội dung 100 m tự do nữ với thời gian 57 giây 33. Đây là nội dung mà Ánh Viên đã phá kỷ lục.

Nhà vô địch SEA Games 31 Phạm Thanh Bảo đem về tấm HCV đầu tiên cho Bến Tre khi về nhất chung kết 50 m ếch nam với thời gian 28 giây 71. Lê Nguyễn Paul (An Giang) giành HCB với thông số 29 giây 18 trong khi Trần Duy Khôi nhận HCĐ với thời gian 29 giây 60.

Ở chung kết 100 m tự do nam, Lương Jeremie (TP.HCM) vượt qua Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) để giành HCV với thời gian 49 giây 94 so với 50 giây 19. Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước) dễ dàng giành HCV ở nội dung sở trưởng 200 m ếch nữ với thời gian 2 phút 15 giây 18, hơn Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) gần 3 giây.

Ngày 13/12, môn bơi sẽ diễn ra 6 nội dung tranh huy chương, trong đó Ánh Viên tham dự 400 m tự do nữ.