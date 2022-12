Ánh Viên giành 9 HCV tại Đại hội Thể thao Toàn quốc

Nguyễn Thị Ánh Viên góp công lớn giúp đoàn Quân đội dẫn đầu môn bơi tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022.

Ánh Viên vẫn thể hiện sự vượt trội ở đấu trường quốc nội. Ảnh: Bùi Lượng.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi (17/12) tại Cung thể thao dưới nước (Hà Nội), Nguyễn Thị Ánh Viên giành thêm tấm HCV nội dung 200 m ngửa nữ với thời gian 2 phút 18 giây 98.

Sau 5 ngày tranh tài, Ánh Viên giành 9 HCV, trong đó có 7 HCV cá nhân đến ở các nội dung 100 m ngửa, 100 m tự do, 200 m hỗn hợp, 200 m ngửa, 200 m tự do, 400 m hỗn hợp, 400 m tự do, bên cạnh 2 HCV đồng đội tiếp sức 4x100 m tự do nam nữ và 800 m hỗn hợp đồng đội nữ.

Kình ngư 26 tuổi đóng góp hơn một nửa số HCV vào thành tích chung của đoàn Quân đội (15 HCV). Đại hội năm nay nhiều khả năng là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của kình ngư người Cần Thơ. Trước đó, Ánh Viên quyết định chia tay tuyển quốc gia hồi cuối năm ngoái.

Trong ngày thi đấu cuối, kình ngư 17 tuổi Phạm Thị Vân (Thanh Hóa) gây ấn tượng với tấm HCV 50 m bướm nữ với thời gian 27 giây 58, phá kỷ lục quốc gia do Nguyễn Diệp Phương Trâm lập năm 2015 với thông số 27 giây 60.

Nguyễn Hoàng Khang (Vĩnh Long) và Lương Jeremie (TP.HCM) cùng giành HCV 50 m bướm nam khi cùng chạm thành bể với thông số 24 giây 22, phá kỷ lục đại hội. Hai nhà vô địch SEA Games Trần Hưng Nguyên và Phạm Thanh Bảo giữ vững phong độ ở các nội dung sở trường 200 m ngửa và 200 m ếch.

Môn bơi của đại hội khép lại bằng kỷ lục đến ở nội dung tiếp sức 800 m tự do đồng đội nam. Nguyễn Việt Tường, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Quốc Khải Hoàn và Nguyễn Hữu Kim Sơn về nhất với thông số 7 phút 27 giây 46, phá sâu kỷ lục cũ đến 8 giây.

Đoàn Quân đội dẫn đầu môn bơi với 15 HCV, 12 HCB và 7 HCĐ. TP.HCM đứng thứ hai với 8 HCV, 10 HCB, 7 HCĐ, trong khi Đà Nẵng xếp thứ ba với 4 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ. Các vị trí tiếp theo thuộc về Long An (4 HCV), Quảng Bình và Bến Tre (3 HCV).