Ảnh vệ tinh thành phố trăm tỷ USD của Saudi Arabia

Ảnh cập nhật tiến độ dự án ngày 18/11, kết hợp từ 3 vệ tinh: Sentinel-2, Jilin và 21AT. Theo phân tích của Soar, chiều dài dự án là 84 km, đạt khoảng 50% so với kế hoạch, chiều rộng trung bình 107 m. Diện tích lán trại (màu tím) tăng lên 10,11 km2. Đường thẳng màu đỏ là khu đất đã đào móng, màu vàng là kích thước của The Line theo kế hoạch. Tính toán cho thấy khoảng 1/4 tổng diện tích của The Line đang có hoạt động xây dựng