Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc nâng cấp bãi thử hạt nhân

Kết quả phân tích ảnh vệ tinh do Nikkei thu được cho thấy Trung Quốc được cho là đang mở rộng các cơ sở thử nghiệm hạt nhân ở Tân Cương.

Nhiều mái che đã được dựng lên tại một sườn núi gần Lop Nur, một hồ nước mặn khô cạn nằm ở khu vực Đông Nam của Tân Cương, trong khi đá vỡ được chất đống gần đó, Nikkei ngày 1/8 đưa tin, căn cứ vào ảnh vệ tinh.

Những dấu hiệu này được cho là chứng cứ cho thấy có hoạt động đào thêm đường hầm thứ 6 để phục vụ hoạt động thử nghiệm, theo Nikkei.

Các cơ sở dường như đã được nâng cấp ở bãi thử Lop Nur tại Tân Cương, Trung Quốc. Số 1 là đường hầm thứ 6, số 2 là các cơ sở hậu cần và hỗ trợ, số 3 là cơ sở truyền tải điện. Ảnh: Planet Labs.

Khu vực trên gần đây cũng lắp đặt thêm các đường dây tải điện và xây mới một cơ sở có thể được dùng làm kho chứa chất nổ có sức công phá mạnh. Xuất phát từ một đồn chỉ huy, những con đường đất màu trắng tỏa ra nhiều hướng.

Những chứng cứ trên do vệ tinh bay phía trên Lop Nur 450 km phát hiện. Nhiều chuyên gia phân tích tin rằng khu vực thử hạt nhân bí mật này do quân đội Trung Quốc đảm bảo an ninh.

Trước đó, vệ tinh đã phát hiện có hoạt động san ủi đất ở Lop Nur vào tháng 10/2020. Xe tải lui tới khu vực này trong năm 2021 và cơ sở hạ tầng điện dành cho đường hầm số 6 được xây dựng trong nửa đầu năm 2022. Tháng 6, kho chứa thuốc nổ được hoàn tất.

“Trung Quốc có thể thực hiện thử nghiệm liên quan tới hạt nhân vào bất cứ lúc nào, đặc biệt là đường điện và hệ thống đường đi đã kết nối các cơ sở thử nghiệm hạt nhân ở phía tây của Lop Nor tới những nơi có thể là bãi thử mới ở phía đông”, một chuyên gia thuộc AllSource Analysis, công ty tư nhân trong lĩnh vực không gian địa lý, nói với Nikkei.

Vị trí Lop Nur. Đồ họa: Nikkei.

Tuy Tân Cương không có nhà máy điện hạt nhân, Tập đoàn Xây dựng và Sản xuất Tân Cương (XPCC) cho biết sẽ “dùng năm 2022 là năm bắt đầu tăng cường năng lực giám sát hoạt động phóng xạ”. Việc mua sắm trang thiết bị liên quan tại khu vực này cũng đã gia tăng.

Trung Quốc hướng tới trở thành cường quốc quân sự sánh ngang Mỹ vào giữa thế kỷ 21.