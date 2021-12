Anh trai Mai Diễm Phương kiện đoàn phim 'Anita'

Mai Khải Minh tố cáo đoàn phim "Anita" tự ý sử dụng tên tuổi của diva quá cố mà không được sự đồng ý của gia đình.

Ngày 3/12, trang HK01 đưa tin anh trai của Mai Diễm Phương là Mai Khải Minh đã gửi đơn kiện lên tòa án cấp cao, cáo buộc công ty sản xuất phim An Nhạc vi phạm quyền sở hữu thương hiệu và đòi bồi thường.

Theo đó, ông Mai Khải Minh đã đăng ký sở hữu trí tuệ với hai nhãn hiệu "Mai Diễm Phương" và "Anita Mui" từ năm 2004, gần một năm sau cái chết của thiên hậu Hong Kong.

Năm 2018, Mai Khải Minh còn mở rộng bản quyền ra các sản phẩm như thiết bị điện, tai nghe, vật dụng sinh hoạt, văn phòng phẩm, buổi tọa đàm, dịch vụ giải trí, sản phẩm cao cấp như trang sức. Mai Khải Minh khẳng định sức ảnh hưởng của Mai Diễm Phương rất lớn nên các nhãn hiệu tương ứng cần được pháp luật bảo vệ. Điều này đồng nghĩa với việc cá nhân hay tổ chức muốn sử dụng hình ảnh của Mai Diễm Phương cần trả phí bản quyền cho Mai Khải Minh.

Anh trai Mai Diễm Phương đòi đoàn phim bồi thường tiền vi phạm bản quyền thương hiệu. Ảnh: HK01.

Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất phim Anita, để vinh danh Mai Diễm Phương, công ty An Nhạc không liên hệ với Mai Khải Minh. Do đó, anh trai của nữ ca sĩ yêu cầu tòa án cấm công ty An Nhạc tiếp tục xâm phạm quyền sở hữu thương hiệu và buộc đơn vị này phải bồi thường. Số tiền Mai Khải Minh đòi bồi thường thiệt hại chưa được tiết lộ.

Đối với cáo buộc của Mai Khải Minh, đại diện công ty sản xuất điện ảnh An Nhạc cho biết trong quá trình quay phim họ luôn có đội ngũ pháp luật theo dõi và xử lý các vấn đề pháp lý. Do đó, vấn đề vi phạm bản quyền sẽ được đội ngũ giải quyết.

Theo HK01, hiện tại bộ phim Anita đạt doanh thu hơn 50 triệu HKD ( 6,4 triệu USD ) sau 3 tuần công chiếu. Bất chấp lời khen từ giới chuyên môn, anh trai Mai Diễm Phương tỏ thái độ không hài lòng với bộ phim.

Phim về cuộc đời Mai Diễm Phương nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn. Ảnh: HK01.

Mai Khải Minh cho rằng bộ phim gây xúc động, khiến gia đình nhớ tới ngôi sao quá cố. Tuy nhiên, việc tác phẩm không đề cập đến bà Đàm Mỹ Kim, mẹ của Mai Diễm Phương là một thiếu sót.

"Mẹ tôi là người sinh thành và nuôi dưỡng Mai Diễm Phương, thật khó lý giải khi bà không được xuất hiện trong bộ phim về cuộc đời con gái. Do đó, tôi thấy tác phẩm vẫn còn quá ngắn. Ngoài ra, Vương Đan Ny chỉ đạt 50 điểm khi thể hiện cuộc đời em gái tôi. Dù sao cô ấy vẫn còn trẻ, chưa từng trải như Diễm Phương, không có được cái thần của em ấy", Mai Khải Minh nói.

Ngược lại, nhiều khán giả Hong Kong phản đối ý kiến của Mai Khải Minh. Họ cho rằng chính Mai Khải Minh và bà Đàm Mỹ Kim là những người chuyên bòn rút tiền của diva Hong Kong.

Lúc sinh thời, cô từng tuyên bố cắt đứt quan hệ với người thân và luôn cảm thấy đau buồn vì tình trạng gia đình không hòa thuận. Sau khi Mai Diễm Phương qua đời, hai mẹ con Mai Khải Minh nhiều lần tổ chức các sự kiện dựa trên danh tiếng của minh tinh để kiếm tiền. Do đó, khán giả không muốn họ xuất hiện trong phim tiểu sử về Mai Diễm Phương.