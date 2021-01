Anh trai của Angelina Jolie sống ẩn dật sau nụ hôn gây tranh cãi

Hơn hai thập kỷ kể từ màn khóa môi gây tranh cãi với em gái Angelina Jolie, nam diễn viên James Haven đã rời khỏi showbiz, sống một cuộc đời ẩn dật.

Ngày 22/1, James Haven - anh trai Angelina Jolie - xuất hiện trước căn chung cư cũ nát của bạn gái ở ngoại ô thành phố New York, Mỹ. Trong thời dịch, anh chủ yếu "ẩn náu" tại đây.

Ở tuổi 47, nam diễn viên Hollywood có ngoại hình gầy guộc, già nua và giản dị. Tờ The Sun cho biết Haven đã sống ẩn dật nhiều năm, hiếm khi tham dự sự kiện showbiz, cũng như luôn giữ kín những câu chuyện đời tư.

Anh trai Angelina Jolie không còn mặn mà với showbiz. Ảnh: Daily Mail.

Cuộc sống nghèo nàn của James Haven

Theo Celebrity Networth, James Haven chỉ sở hữu vỏn vẹn 2 triệu USD - con số quá sức khiêm tốn so với khối tài sản 120 triệu USD của em gái anh.

James Haven có căn hộ một phòng ngủ xuống cấp trầm trọng, với chuột chết và rác thải chất thành đống trước vỉa hè. Bên cạnh ngôi nhà trị giá 1.450 USD là Xposed - câu bạc bộ thoát y có hai người từng bị bắn chết.

Khu vực này được biết đến với tỷ lệ tội phạm gia tăng chóng mặt so với các khu dân cư xung quanh Thung lũng San Fernando, với 144 tội phạm trên 10.000 người, theo Los Angeles Times.

Một hàng xóm của James Haven kể rằng: "Khu này rất hoang tàn và vắng vẻ. Có những người vô gia cư sống trong bụi rậm, giữa cả những đống rác. Đường phố nhộn nhịp nhưng nhếch nhác và tồn tại cảm giác rất khó chịu".

Căn hộ nghèo nàn, xập xệ mà James Haven sống cùng bạn gái. Ảnh: Daily Mail.

Khi được hỏi về anh trai Angelina Jolie, người này mô tả James Haven dễ dàng bị nhận ra vì chiều cao nổi bật, thói quen đeo kính râm cả ngày lẫn đêm.

Trong bài viết đăng tải hôm 22/1, Daily Mail tiết lộ James Haven đang hẹn hò Reign - nữ giáo viên dạy võ đến từ bang Arkansas, Mỹ. Bộ đôi qua lại đã 10 năm, từng cùng nhau tham dự buổi ra mắt phim Salt của Angelina Jolie hồi 2010.

Reign mở các lớp dạy võ karate trực tuyến cho trẻ em để kiếm tiền. Trong khi đó, không có tài liệu nào nói về nguồn thu nhập của James Haven vào thời dịch khó khăn này.

Sự nghiệp diễn xuất ảm đạm

James Haven Voight và Angelina Jolie là hai con chung của Jon Voight - ngôi sao phim Midnight Cowboy - với nữ diễn viên Marcheline Bertrand.

Nối tiếp truyền thống nghệ thuật từ gia đình, năm 1998, James Haven bước vào con đường diễn viên chuyên nghiệp. Anh đóng các phim cùng em gái như Gia, Hell's Kitchen, Original Sin, và một vài dự án khác Monster's Ball, Ocean Park, Hunting of Man...

Theo Married Biography, Haven kiếm được nhiều triệu USD thù lao đóng phim, nhưng anh nản chí vì không nhận được bất kỳ giải thưởng nào liên quan đến diễn xuất.

James Haven không phải là gương mặt được các nhà làm phim yêu thích. Ảnh: The Sun.

Có lẽ vì khả năng biến hóa chưa đủ sức thuyết phục, James Haven không gây ấn tượng mạnh từ các vai diễn của anh. Vậy nên, anh dần không còn mặn mà với việc đứng trước máy quay.

Năm 2005, Haven chuyển sang làm nhà sản xuất, khởi đầu từ phim tài liệu Trudell với nội dung xoay quanh cuộc đời và công việc của nhạc sĩ kiêm nhà hoạt động John Trudell.

Trudell được chọn tranh giải ở Liên quan phim Sundance cùng Liên hoan phim Tribeca, và nhận giải thưởng từ ban giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Seattle cho hạng phục Phim tài liệu xuất sắc. Đây chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh trai Angelina Jolie.

Sau tác phẩm này, anh tham gia sản xuất phim That’s Our Mary và chuyển sang vai trò giám đốc điều hành Artivist - một festival ở Los Angeles (Mỹ) chuyên giới thiệu các tác phẩm mang tính xã hội cao.

Nụ hôn gây tranh cãi với em gái

Năm 2000 - thời điểm Angelina Jolie nhận giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp, cô và James Haven trở thành tâm điểm dư luận với màn khóa môi sâu và nóng bỏng trên thảm đỏ.

Cặp anh em lặp lại nụ hôn tương tự trên thảm đỏ lễ trao giải Quả cầu vàng cùng năm. Thậm chí, minh tinh Maleficent tự hào tuyên bố: "Tôi cảm thấy yêu anh trai mình rất nhiều".

Các động thái bị cho là loạn luân gây tranh cãi dữ dội, đẩy James Haven và em gái hứng chịu búa rìu dư luận suốt thời gian dài.

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail, James Haven giãi bày: "Đó không phải nụ hôn kiểu Pháp như mọi người vẫn nghĩ. Vì em gái chuẩn bị đi quay phim tại Mexico, nên tôi chỉ đơn giản là chúc mừng con bé giành giải Oscar thông qua một nụ hôn".

Nụ hôn gây tranh cãi của James Haven và Angelina Jolie cách đây hơn hai thập kỷ. Ảnh: Us Weekly.

Thực tế, câu giải thích từ Haven không thể ngăn cái nhìn tiêu cực của công chúng đối với anh. Chính vì lẽ đó, tài tử bị lạnh nhạt trong lĩnh vực phim ảnh, và buộc anh phải lui về hậu phương để hỗ trợ em gái.

Vào giai đoạn minh tinh Hollywood nổi như cồn, khán giả lại trông thấy James Haven ăn vận lôi thôi, ngoại hình già nua trên cương vị một bảo mẫu toàn thời gian cho cặp song sinh Vivienne - Knox.

James Haven sống chung nhà với em gái. Anh đã trông nom các con của Angelina Jolie từ lúc chúng vừa chào đời đến khi lớn hơn, cũng như từ lúc em gái anh yêu, kết hôn và ly hôn Brad Pitt.

Quá thân thiết với gia đình Angelina Jolie, James Haven bị cho là khiến tài tử Once Upon a Time in Hollywood khó chịu, nảy sinh mâu thuẫn với vợ. Nhà báo Ian Halperin từng chia sẻ: "Brad muốn tự tay chăm sóc các con và không cần thêm James, bởi họ có quá nhiều bảo mẫu rồi. Tuy nhiên, James và Angelina vẫn gắn bó với nhau".

Câu chuyện của anh em Angelina Jolie vẫn được truyền thông nhắc đến sau nhiều năm. Về phía James Haven, anh luôn im lặng trước những đồn đoán không hay và vẫn âm thầm hỗ trợ em gái trong cuộc sống.

Nhưng theo Daily Mail, khoảng hai năm nay, James Haven không còn được trông thấy ở cạnh gia đình Angelina Jolie. Giữa họ bị cho là nảy sinh mâu thuẫn khiến mối quan hệ giảm đi sự gắn bó vốn có.

"Cuộc giao tiếp giữa hai anh em dường như đã khép lại vào thời điểm nào đó. Rõ ràng chỉ họ mới biết điều gì thực sự xảy ra, nhưng quả đáng buồn vì đã lâu James không xuất hiện cùng em gái", nguồn tin chia sẻ.