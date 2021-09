Ảnh Tom Holland và Zendaya ở hậu trường phim

Ngôi sao của loạt phim “Spider-Man” chúc mừng sinh nhật bạn diễn bằng việc đăng lên mạng xã hội bức ảnh tình tứ giữa hai người.

ScreenRant đưa tin để kỷ niệm sinh nhật 25 tuổi của bạn diễn Zendaya, hôm 1/9, Tom Holland đã đăng lên Instagram cá nhân bức ảnh chụp hai người trên phim trường Spider-Man.

Tấm ảnh do Zendaya chụp trong phòng hóa trang. Tom Holland vẫn mặc bộ đồ siêu anh hùng và mang lớp hóa trang trên mặt - nhiều khả năng là tạo hình trong Spider-Man: No Way Home (2021). Zendaya tựa cằm vào vai Holland một cách thoải mái.

Phần mô tả đi kèm bức ảnh của Tom Holland viết: “Chúc MJ của tớ một ngày sinh nhật hoành tráng. Ngủ dậy nhớ gọi nha” kèm ký hiệu “xxx”. Phía dưới phần bình luận, Zendaya viết: “Đang gọi đây” kèm biểu tượng cảm xúc trái tim.

Sau 24 tiếng đăng tải, khoảnh khắc đáng yêu giữa Tom Holland và Zendaya trên phim trường Spider-Man đã thu hút hơn 16,8 triệu lượt thích và 154.000 bình luận. Ảnh: Tomholland2013.

Hồi tháng 7, sau thời gian vướng tin phim giả tình thật, Tom Holland và Zendaya đã bị các tay săn ảnh chụp được cảnh hôn nhau trong xe. Tới cuối tháng 8, hai ngôi sao xuất hiện công khai bên nhau trong đám cưới một người bạn.

Tom Holland và Zendaya là các ngôi sao của chùm phim Spider-Man ra mắt từ năm 2017 và kéo dài tới nay. Trong phim, Holland thủ vai Peter Parker/Spider-Man còn Zendaya hóa thân thành MJ - cô bạn học thông minh, sắc sảo mà Parker thầm thương trộm nhớ.

Ngày 24/8, trailer đầu tiên của Spider-Man: No Way Home, phần phim riêng thứ ba về Spider-Man do Holland thủ vai, đã được Sony Pictures công bố. Sau 24 tiếng, đoạn giới thiệu thu hút 355,5 triệu lượt xem trên toàn thế giới, cao gấp 1,2 lần kỷ lục mà Avengers: Endgame từng xác lập.

Trong trailer No Way Home, Spider-Man (Tom Holland) và Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) phải hợp lực để chống lại những hiểm nguy đến từ đa vũ trụ. Song song, Spider-Man cũng phải giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng danh tính của mình.

Bộ phim sẵn sàng ra rạp trong tháng 12 này.