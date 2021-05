Ảnh thời chưa nổi tiếng của Jeon Yeo Bin

Jeon Yeo Bin là người tình màn ảnh đầu tiên của Song Jong Ki sau biến cố tình cảm. Sinh năm 1989, người đẹp bén duyên với nghiệp diễn khá muộn nhờ sự xuất hiện ngắn ngủi trong đoạn giới thiệu của liên hoan phim Phụ nữ Seoul vào năm 2015. Các phim nổi bật khác của cô có thể kể đến The Treacherous, After My Death, Save Me.