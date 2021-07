Anh thợ hồ đi bộ 4 ngày từ Bình Phước đến Sóc Trăng

Do hết tiền, không còn chỗ làm việc, anh Nguyễn Phương Vẹn đã đi bộ ròng rã suốt 4 ngày từ Bình Phước để về quê.

Rạng sáng 28/7, lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát Covid-19 tại ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) đã dùng ôtô đưa anh Nguyễn Phương Vẹn (38 tuổi) về quê TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Cơ quan chức năng của tỉnh này đã làm thủ tục cho anh Vẹn cách ly y tế theo quy định.

Trung tá Tạ Thanh Hòa, Phó công an xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), cho biết khuya 28/7, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát Covid-19 trên quốc lộ 1 phát hiện anh Vẹn đi bộ từ hướng TP Sóc Trăng về Bạc Liêu.

Ông Hòa cử cán bộ hỏi thăm và biết được người phụ hồ này đã đi bộ 4 ngày từ Bình Phước để về quê vì đã hết tiền, không còn chỗ làm việc.

Anh Nguyễn Phương Vẹn tại chốt kiểm soát Covid-19 thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Hải Nam.

Sau khi mời anh Vẹn ăn uống, cảnh sát đưa người đàn ông này đến chốt kiểm soát Covid-19 tại địa bàn giáp ranh thuộc tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả test nhanh của anh Vẹn âm tính với SARS-CoV-2.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 27/7, có trên 300 người từ Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước... dùng xe máy chạy về quê ở các tỉnh miền Tây. Khi đến chốt cửa ngõ tỉnh Long An trên quốc lộ 1, lực lượng tại đây đã buộc những người này quay trở lại.

Do chốt kiểm soát tại huyện Bình Chánh không cho trên 300 công nhân vào TP.HCM nên họ “tiến thoái lưỡng nan”. Sau nhiều giờ được bố trí ăn nghỉ tạm tại trường học ven quốc lộ, CSGT Công an tỉnh Long An đã dẫn đường để xe quân đội chở những người này về các tỉnh.