Ảnh thí sinh Hoa hậu Việt Nam diện áo tắm trước chung kết

Doãn Hải My (ảnh trái) và Nguyễn Hà My thuộc nhóm thí sinh có chiều cao dưới 1,7 m. Hai người đẹp được chú ý ngay từ đầu cuộc thi. Sau các vòng thi phụ, Hải My được gọi tên vào top 5 Người đẹp tài năng. Cô cũng thể hiện khá tốt các màn catwalk.